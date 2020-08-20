Две недели продлиться работа горячей линии Министерства просвещения, на которой педагоги смогут поделиться своими соображениями на тему снижения бюрократической нагрузки.

Приемная работает в онлайн-формате. На адрес 2022@edu.gov.ru учителя могут отправить свое обращение, уточнить, какие именно моменты мешают продуктивно заниматься образованием детей и какая бумажная волокита кажется им лишней.

Для обратной связи в электронном письме следует указать мессенджеры или другой удобный ресурс для коммуникации. Также сотрудниц и сотрудников школ просят указать регион проживания и педагогический стаж.

Все мнения будут обработаны и выдвинуты на обсуждение Всероссийскому экспертному педагогическому совету при министерстве просвещения. Специальное мероприятие на эту тему состоится на съезде классных руководителей в Москве 9-10 октября.