Бумажную работу учителей ограничат четырьмя отчетами

Первый замглавы Комитета Совфеда по конституционному строительству Ирина Рукавишникова сообщила о планах Госдумы избавить школьных педагогов от избыточной бумажной работы. Об этом пишет «Парламентская газета».

Проведенный Совфедом опрос 50 тысяч учителей выяснил что многие учителя отмечают, что они задавлены работой с документами. В годовом отчете преподавателя только список документов занимает четыре страницы.

В пандемический период отчетная работа учителей только увеличилась. Плюс сотрудники школ должны постоянно отвечать на запросы различных ведомств об иммунизации, местонахождении детей на каникулах и других вопросах. При этом некоторые данные вовсе имеются в открытом доступе, на сайтах учебных учреждений.

Сенаторы подготовили письмо «О снижении документальной нагрузки учителей». В нем они предлагают ограничить бумажную работу учителей четырьмя документами: об основной образовательной программе, журнал успеваемости, журнал группы продленного дня и материалы личных дел обучающихся.

Все остальные отчетные документы и ответы на запросы должны быть оплачены педагогу или выполнены им добровольно.