Учителя и родители обсудят закон о дистанте с Госдумой

Профильные образовательные ведомства Госдумы обязаны будут подготовить проекты нормативных актов о дистанционном образовании к первому, а не ко второму чтению законопроекта об удаленном образовании, пишет «Парламентская газета».

Законодатели обязались изучить мнение учителей, родителей и иных представителей общественности относительно предлагаемых поправок.

Инициатор проекта, сенатор Лилия Гумерова отметила, что в законе в том числе должны быть прописаны продолжительность урока, сколько ребенок должен проводить времени за компьютером и как изменится оплата труда учителей, нагрузка на которых значительно выросла.

При этом отмечается, что в некоторых местностях ученикам приходится бороться с техническими проблемами при доступе в Сеть, а у кого-то и вовсе нет гаджетов для обучения.

Пока перечисленные проблемы разрешаются на местах руководителями образовательных учреждений. Законопроект же предполагает, что эти функции будут делегированы в случае школ и колледжей Министерству просвещения, а в случае вузов Министерству образования и науки.

Пока общим местом в дискуссии остается убеждение, что дистант может быть лишь альтернативной версией обучения в сложных обстоятельствах, к которым относится и пандемия коронавируса.

Партийные фракции параллельно ведут обсуждения законопроекта, и пока нигде нет однозначной поддержки документа. В ЛДПР признают, что дистант позволил снизить скорость распространения ковида среди населения.