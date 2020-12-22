Более трети российских учителей испытывают острое профессиональное выгорание

Исследование программы по развитию педагогов «Я учитель» показало, что более 75% российских учителей имеют симптомы профессионального выгорания. У 38% респондентов отмечается острая фаза выгорания. Опрос проводился осенью уходящего года, пишет «Коммерсантъ».

Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин отметил, что в 2016 году подобный же опросник показал острое выгорание только у 4% педагогов.

«Когда весной мы проводили обследования учителей, 80% из них говорили о возросшей нагрузке, которая была связана с необходимостью быстрого освоения новых технологий, с объективными трудностями их использования», — говорит Фрумин.

На усталость от работы влияла и обеспокоенность здоровьем, поскольку учителя являются одной из наиболее уязвимых групп перед пандемией коронавируса.

Эксперты исследования отмечают, что педагоги в общем являются более подверженными выгоранию, как и другие представители помогающих профессий. Статистика США показывает, что профессионалы помогающей сферы оставляют работу в первый год в четырех случаях из десяти.