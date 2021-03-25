Полиция пришла к журналисту Андрею Трофимову, рассказавшему о народном сходе в Бужаниново

Полиция пришла к журналисту Андрею Трофимову, который освещал громкое убийство в Бужаниново и народный сход местных жителей из-за него. Об этом сам он сообщил в прямом эфире на свой странице во Вконтакте.

Как рассказал Трофимов, ему принесли повестку с вызовом в прокуратуру для дачи пояснений. Сначала он решил, что полиция пришла с обыском.

Ранее Андрей Трофимов сообщал о том, что ему пригрозили уголовным делом за слишком активное освещение событий в Бужаниново. Он также отметил, что до этого у него уже проходил обыск, поскольку его назначили свидетелем по уголовному делу.

Напомним, на этой неделе жители деревни Сергиев-Посадского района потребовали у властей выселения всех мигрантов из-за убийства местной жительницы.