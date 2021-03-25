Причиной взрыва газа в многоквартирном доме в Ногинске стало плохое обслуживание труб

Следователи задержали генерального директора компании, которая обслуживала внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где в начале сентября из-за взрыва газа погибли семь человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, генеральный директор компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования в рамках договора, заключенного с собственниками двух квартир.

«В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Данные обстоятельства привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома», – отмечают в СК.

Как уточняется, по уголовному делу проведено пять осмотров, допрошены 131 потерпевший и 172 свидетеля. Назначено 19 судебных экспертиз, проведено семь обысков и восемь выемок в газовых службах, а также иные следственные действия.

В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Сейчас следователи требуют суд заключить его под стражу.

Взрыв газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске произошел 8 сентября. В результате обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.