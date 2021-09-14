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Волонтер ЛДПР взял агитацию партии и сдал её как макулатуру, чтоб подзаработать

В Питере один из волонтеров ЛДПР решил, что проще и выгоднее сразу сдать партийную агитацию в макулатуру, минуя ящики в подъездах

Фото: автор

В Санкт-Петербурге координатор местного отделения ЛДПР обратился в правоохранительные органы из-за действий волонтера штаба. Он пожаловался, что тот вместо того, чтобы распространять агитационные материалы партии, продал их — волонтер даже не стал этого отрицать.

Мужчина 32 лет 7 сентября получил от главы партийного штаба 25 тысяч брошюр, в которых содержалась агитация за ЛДПР. Вместо того чтобы продвигать бренд партии в преддверии выборов в Госдуму и питерское Заксобрание, порядка половины материалов он отвез в пункт сдачи макулатуры, выручив за это не слишком значительную сумму наличных денег.

Придя в полицейский участок, волонтер честно признался, что листовки им были проданы. Полиция их нашла в указанном пункте приема и вернула представителям ЛДПР, пишет «Фонтанка». Сейчас МВД решает, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что накануне митинг за партию также прошел в Москве. Он запомнился не только тем, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал туда на тройке, но и тем, что за участие в нем людям платили по 500 рублей.

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