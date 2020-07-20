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Цирк теперь официально с конями. Жириновский приехал на митинг ЛДПР на тройке

На итоговый митинг ЛДПР Жириновский приехал верхом на тройке. Животные пугались партийцев и наложили кучу прямо в "ВТБ-Арене"

Фото: Скриншот

Крупный предвыборный митинг ЛДПР, организованный партией на площадке «ВТБ-Арены», начался с эксцентричного появления её лидера Владимира Жириновского. Он приехал на мероприятие на тройке лошадей. Соответствующая видеозапись была опубликована в соцсетях.

Однако провести коней к трибуне оказалось проблематично, потому что животные испугались такого количества людей, размахивающих флагами. Так как лошади не раз останавливались, Жириновскому пришлось просить сторонников перестать делать так.

Во время одной из таких остановок лошади даже начали испражняться.

Митинг Жириновский во время выступления назвал окончанием предвыборной кампании, заявив, что считает политическую борьбу наиболее сложной и тяжелой, так как речь в ней идет не о победе над соперником, как в спорте, или над врагом, как на войне.

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