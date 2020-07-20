Цирк теперь официально с конями. Жириновский приехал на митинг ЛДПР на тройке

Крупный предвыборный митинг ЛДПР, организованный партией на площадке «ВТБ-Арены», начался с эксцентричного появления её лидера Владимира Жириновского. Он приехал на мероприятие на тройке лошадей. Соответствующая видеозапись была опубликована в соцсетях.

Однако провести коней к трибуне оказалось проблематично, потому что животные испугались такого количества людей, размахивающих флагами. Так как лошади не раз останавливались, Жириновскому пришлось просить сторонников перестать делать так.

Во время одной из таких остановок лошади даже начали испражняться.