«Жить на что-то надо»

Утро буднего дня. На станции метро «Динамо» слишком многолюдно для этого времени суток. Помимо школьников и студентов, спешащих на учёбу, в вестибюле стоит толпа людей возраста 30+. Во главе формирующейся колонны – не очень опрятный мужчина с явным животиком, который громко кричит в трубку телефона.

– Всё, мы готовы! Поднимаемся! – командует он, и толпа следует на эскалатор.

За несколько дней до этого Sobesednik.ru нашёл в соцсетях объявление о наборе массовки на некий предвыборный митинг. Его организаторы обещали заплатить за участие 500 руб., но на уточняющие вопросы об организаторах и повестке не отвечали. Поэтому мы решили записаться как участники. Тем более, что московские власти последний год практически не разрешают проведение митингов и демонстраций. А тут такое исключение.

Отправив данные, я сразу стал ждать отказа: ведь мои имя и фамилия легко пробиваются в интернете. Но организаторы не стали утруждать себя формальными поисками и ответили: «Записали вас». Таких записанных в сквере у станции «Динамо» собралось несколько сотен человек.

– Встаём по двое! На рамках предъявляем пригласительные! – кричала нам деловитая женщина в чёрном (очевидно, координатор). Она же раздавала небольшие пригласительные с четырьмя буквами: «ЛДПР». Снизу была приписка: «Приглашение на встречу» и изображена тройка лошадей (как отсыл к номеру партии в бюллетене).

Толпа очевидно мешала проходу граждан. Но полицейские были чрезвычайно учтивы и никого не задерживали. Напротив, некоторые даже помогали участникам будущего митинга перейти дорогу.

Я встал с пожилой женщиной в сером пальто. Она тут же дёрнула меня за рукав и с надеждой спросила:

– А Жириновский будет?

– Должен быть, а как же без него? – ответил стоящий рядом мужчина в ветровке.

– А что тут продают? – поинтересовался проходящий мимо парень.

– Жириновского за 500 рублей, – улыбнулась женщина.

– Как-то мало, – поскучнел тот и пошёл по своим делам.

– Вот денег им некуда девать. Представь их финансирование – 1 миллиард рублей, а они нам, обычным людям, всего по 500 дают, – начал жаловаться мужчина-ветровка.

– А чего же вы тогда пришли? – удивился я.

– Ну жить на что-то надо, – буркнул он и уставился в смартфон.