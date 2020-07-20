Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей
Журналист за деньги принял участие в предвыборном митинге ЛДПР. И увидел, как бессменного лидера партии перестали слушаться даже лошади
«Жить на что-то надо»
Утро буднего дня. На станции метро «Динамо» слишком многолюдно для этого времени суток. Помимо школьников и студентов, спешащих на учёбу, в вестибюле стоит толпа людей возраста 30+. Во главе формирующейся колонны – не очень опрятный мужчина с явным животиком, который громко кричит в трубку телефона.
– Всё, мы готовы! Поднимаемся! – командует он, и толпа следует на эскалатор.
За несколько дней до этого Sobesednik.ru нашёл в соцсетях объявление о наборе массовки на некий предвыборный митинг. Его организаторы обещали заплатить за участие 500 руб., но на уточняющие вопросы об организаторах и повестке не отвечали. Поэтому мы решили записаться как участники. Тем более, что московские власти последний год практически не разрешают проведение митингов и демонстраций. А тут такое исключение.
Отправив данные, я сразу стал ждать отказа: ведь мои имя и фамилия легко пробиваются в интернете. Но организаторы не стали утруждать себя формальными поисками и ответили: «Записали вас». Таких записанных в сквере у станции «Динамо» собралось несколько сотен человек.
– Встаём по двое! На рамках предъявляем пригласительные! – кричала нам деловитая женщина в чёрном (очевидно, координатор). Она же раздавала небольшие пригласительные с четырьмя буквами: «ЛДПР». Снизу была приписка: «Приглашение на встречу» и изображена тройка лошадей (как отсыл к номеру партии в бюллетене).
Толпа очевидно мешала проходу граждан. Но полицейские были чрезвычайно учтивы и никого не задерживали. Напротив, некоторые даже помогали участникам будущего митинга перейти дорогу.
Я встал с пожилой женщиной в сером пальто. Она тут же дёрнула меня за рукав и с надеждой спросила:
– А Жириновский будет?
– Должен быть, а как же без него? – ответил стоящий рядом мужчина в ветровке.
– А что тут продают? – поинтересовался проходящий мимо парень.
– Жириновского за 500 рублей, – улыбнулась женщина.
– Как-то мало, – поскучнел тот и пошёл по своим делам.
– Вот денег им некуда девать. Представь их финансирование – 1 миллиард рублей, а они нам, обычным людям, всего по 500 дают, – начал жаловаться мужчина-ветровка.
– А чего же вы тогда пришли? – удивился я.
– Ну жить на что-то надо, – буркнул он и уставился в смартфон.
Предвыборная арифметика
Тут же к нашей разновозрастной паре подошёл молодой человек и дал нам маленькую бумажку с надписью «Подмосковье». Это был своеобразный «талон» на получение тех самых 500 руб. Но забрать деньги можно было только после концерта, который, как выяснится позднее, длился больше трёх часов. Тем временем координатор раздавала последние наставления.
– Если у кого есть с собой ПЦР-тест, то показываем его на входе. Либо распечатанный, либо с экрана телефона, – командовала она.
– А если нет результатов теста? – стали возмущаться люди.
– Если нет, то будут, – женщина расплылась в улыбке.
Люди обсуждали бытовые проблемы. Кто-то говорил про плохую столичную экологию, другие жаловались на отсутствие маршруток. В толпе я нашёл и профессиональных зрителей. Одна из них только вчера ходила на съёмки шоу «Маска» канала НТВ.
– Мне там дали такую маску, что я начала задыхаться. На следующий день дали уже другую, которая пахла сигаретами. Они там даже не дезинфицируют их, представляете? – возмущалась она.
Стоящая рядом со мной пенсионерка стала рассказывать о своей жизни. Как выяснилось, она живёт в Переделкино и ради концерта имени Жириновского на полдня оставила свою собаку одну. При том, что даже не является электоратом либерал-демократов. Объяснение было самым простым.
– У меня пенсия 18 тысяч рублей и ещё надбавка от Москвы – 3600. Недавно вот пришли 10 тысяч на карту от президента. Но я хочу голосовать за молодых. Эти всю жизнь одно и то же говорят, уже надоели, – махнула она рукой.
– Вот чем мне нравится Жириновский, так это тем, что он всегда против войны выступал! – вмешался в наш диалог мужчина в ветровке.
– Да ладно, это не он ли в начале нулевых предлагал ударить по Тбилиси? – не выдержал я.
– Но зато он всегда за русских, – нашёл выход собеседник.
Ближе к 10 утра очередь наконец начала двигаться. Один из координаторов в это время активно звал людей наблюдателями на выборах – этот труд тоже оплачивался. Три дня работы стоят 7000 рублей.
– В воскресенье можно получить 3 тысячи. Почему? Потому что нужно будет дождаться подведения итогов и получить копию протокола. И на основании этого потом получите чёрный нал, – откровенничал он.
«Не дадим травить Россию»
Тем временем, наша толпа дошла до «ВТБ-Арены». На входе активистам раздавали партийную продукцию: кепки и антисептики.
– Шапочки берём! – командовал другой координатор.
В большом зале вовсю шла репетиция мероприятия. Молодые люди танцевали на сцене, снизу к выступлению готовился оркестр. Поперёк кресел были натянуты партийные полотна, играла музыка, а откуда-то с потолка звучал голос Жириновского. «Не дадим травить Россию! Запретим антироссийскую пропаганду в СМИ!» – кричал невидимый лидер ЛДПР. Через 15 минут захотелось то ли проголосовать за партию, то ли надеть шапочку из фольги. Пока на стадионе было затишье, люди приступили к еде. Моя соседка достала заранее заготовленный бутерброд с колбасой и начала жадно поглощать его. Тут женщина в плаще протянула мне флаг ЛДПР.
– О, супер, спасибо, – пришлось изобразить радость. К ней тут же подошла молодая девушка.
– А мы студенты, можно нам тоже флаг?
– Нет, это на мероприятие, а не в подарок, – огорошила координатор.
Наконец начался концерт. На площадку высыпали молодые люди в футболках с символикой партии и с флагами. Появился оркестр. Заиграла песня «We will rock you» в современной обработке.
– Доброе утро, наши студенты! Доброе утро, агитаторы и все, кто сегодня с нами! Нам нужна победа каждого россиянин. Нам нужна победа каждого голоса! – завопили со сцены ведущие.
– Уууу! – довольно вяло отреагировала публика.
На сцену стали подниматься артисты, среди которых неожиданно оказалась группа «На-На». 50-летние мужчины резво отплясывали под песни с незамысловатым текстом: «Красные розы, яркие софиты, у любви все карты биты».
Наконец, в зале появился Жириновский. Да ещё как! Лидер ЛДПР прибыл на арену на тройке лошадей. Вот только скакуны были явно не в духе от громкой музыки и обилия флагов и отказывались слушаться. Кучер пытался исправить ситуацию, но тщетно. Жириновский начал кричать, чем ещё больше напугал животных, которые опорожнились прямо на арене.
– Когда полный манеж и знамёна колыхаются, они не понимают, что происходит. Хотя мы репетировали ночью и все было в порядке. Это я говорю к тому, что когда к власти приходят ночью, то ничего хорошего не будет. Такая страшная ночь была в октябре 1917-го! Такая же ночь была в августе 1991-го! И власть захватили Ельцин с друзьями! Мерзавцы и негодяи! Ночью так делали только большевики. И с них взяли пример талибы! («Талибан» признан террористической организацией и запрещён в РФ – Прим. Sobesednik.ru) – возмущался Жириновский со сцены.
Лидер ЛДПР большую часть речи посвятил коммунистам, которые «уничтожили все лучшее». Прошёлся по американцам, единороссам, айтишникам и даже по своей бывшей жене – Галине Лебедевой, которая работала вирусологом.
– Моя жена посвятила всю жизнь генетике. Вот поэтому у нас наверное и не сложилась совместная жизнь – у неё на первом месте всегда клещи были. Надо запретить генетику! – негодовал политик.
В какой-то момент Жириновскому стало жарко.
– Почему его нет здесь? Пускай сюда подойдёт и даст мне воды! – стал он кричать на подчинённых. В толпе крикнули: «Закругляйся уже!»
Но у лидера ЛДПР было ещё много идей: запретить «Яблоко», отпустить Сергея Фургала, аннексировать Донбасс, Луганск и Приднестровье.
– Русские, возвращайтесь в родную страну! Я ваш президент я зову вас обратно, – завершил часовую речь Жириновский.
После этого на сцену вернулась группа «На-На», но люди уже начали выходить из зала и устремились на выход. Там раздавали сувениры ЛДПР в пакетах (ручка, дезодорант и партийная программа), а в том же сквере, что утром, собиралась очередь – за деньгами. Отстояв две минуты, свои 500 рублей получил и я.
– Ну, всё, не зря сходили. Можно и на другой митинг идти, – резюмировал мужик в пальто.
P.S. Полученные от ЛДПР деньги «Собеседник» направит в благотворительный фонд «Подари жизнь».