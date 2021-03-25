Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:01

Госпитализированный с COVID-19 телеведущий Киселев рассказал о своем состоянии

"Если бы у меня не было вакцины, то я лежал бы сейчас в реанимации, на животе, хрипел, перспективы были бы неизвестны"

Фото: Скриншот с эфира телеканала Россия-1

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев рассказал, что если бы не вакцинация от коронавируса, то он сейчас бы находился в реанимации. О своем состоянии после госпитализации ведущий сообщил сегодня в эфире телеканала «Россия-1». 

«У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать. 

«Если бы у меня не было вакцины, то я лежал бы сейчас в реанимации, на животе, хрипел, перспективы были бы неизвестны, туманны», – заявил он.

Как отмечается, в ковидном госпитале пятьдесят второй больницы Дмитрий Киселев находится уже неделю. Температура пришла в норму, дышать стало легче. По словам Киселева, у него возникло чувство, что он находится в санатории. 

Он также добавил, что видел, как болеют невакцинированные. 

«Мои ровесники или даже моложе. 60 дней в коме в реанимации, на ИВЛ (..) Все этого это из-за того, что они решили легкомысленно отнестись к прививке. Люди умирают. Это не шутки», – поделился он.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Расследование 1 день назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 2 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 2 дня назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Расследование 2 дня назад

"О том как погиб Зиничев, мы никогда не узнаем". Эксперты и инсайдеры сомневаются в официальной версии трагедии

Общество 2 дня назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Политика 2 часа назад

Лукашенко отказался разговаривать с Западом, пока с Беларуси не снимут санкции

Политика 2 часа назад

Япония обвинила российский самолет во вторжении в их воздушное пространство

Общество 3 часа назад

Санкт-Петербург стал лидером по количеству новых заболевших COVID-19 в России

Политика 3 часа назад

Захарова сравнила борцов за выбор детьми гендера с нацистами

Происшествия 5 часов назад

Причиной отравления россиян в Люблино могли стать средства дезинфекции

Общество 5 часов назад

Кража медалей у олимпийской чемпионки, ФБР рассекретило документ по 11 сентября, задержание пастора-миллионера: главные новости к утру 12 сентября

Общество 6 часов назад

В Китае нашли новый очаг заражения COVID-19

Общество 6 часов назад

Как Москва отметила День города

Общество 22 часа назад

Роскомнадзор опроверг блокировку сайта "Областной газеты"

Политика 22 часа назад

Зятя Зюганова развели на взятку

Общество 22 часа назад

Наградивший Макрона оплеухой француз отсидел, но не жалеет о своем поступке

Общество 23 часа назад

Виноделы Шампани отменяют бойкот поставок в Россию

Политика 23 часа назад

Эксперт: в Афганистане все меняется по часам

Происшествия 23 часа назад

На Совхозной новые жертвы отравления, жителям запретили пить воду из-под крана

Общество 1 день назад

Сайт издаваемой губернатором и ЗакСом свердловской "Областной газеты" разблокировали

Общество 1 день назад

В Балашихе женщина привезла гроб с телом сестры к зданию администрации

Политика 1 день назад

Китайская Xiaomi блокирует свои смартфоны в Крыму

Общество 1 день назад

Роскомнадзор заблокировал сайт газеты руководства Свердловской области

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика