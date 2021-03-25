Госпитализированный с COVID-19 телеведущий Киселев рассказал о своем состоянии

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев рассказал, что если бы не вакцинация от коронавируса, то он сейчас бы находился в реанимации. О своем состоянии после госпитализации ведущий сообщил сегодня в эфире телеканала «Россия-1».

«У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать.

«Если бы у меня не было вакцины, то я лежал бы сейчас в реанимации, на животе, хрипел, перспективы были бы неизвестны, туманны», – заявил он.

Как отмечается, в ковидном госпитале пятьдесят второй больницы Дмитрий Киселев находится уже неделю. Температура пришла в норму, дышать стало легче. По словам Киселева, у него возникло чувство, что он находится в санатории.

Он также добавил, что видел, как болеют невакцинированные.

«Мои ровесники или даже моложе. 60 дней в коме в реанимации, на ИВЛ (..) Все этого это из-за того, что они решили легкомысленно отнестись к прививке. Люди умирают. Это не шутки», – поделился он.