Дмитрий Киселев, директор информационного агентства «Россия сегодня» и ведущий телеканала «Россия 1», заболел коронавирусом, но уже прошел курс лечения.

«У меня была высокая температура за 38, я лежал в больнице, но лечение прошло хорошо, сейчас температура в норме – это положительный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», – рассказал ведущий в разговоре с РИА Новости.

Более подробной информации в настоящее время нет, однако в социальных сетях развернулась настоящая дискуссия по этому поводу. Большинство россиян оставляют достаточно негативные комментарии под соответствующей новостью, а некоторые намекают на очередной показательный момент с точки зрения неэффективности вакцинации от коронавирусной инфекции, которую, к слову, Дмитрий Киселев уже прошел. Стоит отметить, что даже по словам специалистов вакцинация не защищает от возможного заражения. Не обошлось в комментариях и без шуток.

«Конечно, есть риск осложнений. Но деменция-то Дмитрию не страшна»;

«Все равно бумеранг вернётся»;

«Совпадение? Не думаю»;

«Хоть какая-то польза от ковида»;

«Мерзкий тип, а как человеку желаю ему здоровья»;

«По-моему он заболел жаждой наживы ещё до ковида...»;

«Надеюсь язык отнимется»;

«Хоть отдохнут бабульки от промывки мозгов недельки две», – пишут в комментариях.