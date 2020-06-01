Ведущий итоговой новостной передачи «Вести недели», которая выходит по воскресеньям на телеканале «Россия 1», Дмитрий Киселев впервые за 10 лет не сможет принять в ней участие из-за найденного у него коронавируса. Сейчас он госпитализирован.

Он пояснил РИА Новости, что уже идет на поправку, а значительную роль в этом сыграла вакцинация от ковида: «Я был привит от коронавируса — это сыграло большую роль в выздоровлении (...). Если бы не “Спутник”, то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой», — сказал он.

Заменит Киселева другой сотрудник государственного телевидения, Игорь Кожевин.

Впрочем, сам Киселев также появится в выпуске с репортажем из больничной палаты.