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Слегший с ковидом Киселев пропустит "Вести недели". Ему уже нашли замену

Киселев впервые за 10 лет не будет вести "Вести недели" из-за госпитализации. Его заменит Игорь Кожевин

Фото: Скриншот

Дмитрий Киселев

Ведущий итоговой новостной передачи «Вести недели», которая выходит по воскресеньям на телеканале «Россия 1», Дмитрий Киселев впервые за 10 лет не сможет принять в ней участие из-за найденного у него коронавируса. Сейчас он госпитализирован.

Он пояснил РИА Новости, что уже идет на поправку, а значительную роль в этом сыграла вакцинация от ковида: «Я был привит от коронавируса — это сыграло большую роль в выздоровлении (...). Если бы не “Спутник”, то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой», — сказал он.

Заменит Киселева другой сотрудник государственного телевидения, Игорь Кожевин.

Впрочем, сам Киселев также появится в выпуске с репортажем из больничной палаты.

Фото: Скриншот
Игорь Кожевин
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