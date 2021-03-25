Роскомнадзор опроверг блокировку сайта "Областной газеты"

Глава управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу Александр Ермаков заявил, что сайта издаваемой губернатором и парламентом Свердловской области «Областной газеты», которая публикует в том числе и принимаемые властями субъекта Федерации законы и нормативные акты, нет в ведомственном реестре запрещенных ресурсов.

Ранее главный редактор издания Дмитрий Полянин сообщил о блокировке сайта из-за шуточной публикации «Красной бурды» «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Сайт действительно был недоступен. Также он сообщил, что ресурс внесен в реестр запрещенных.

Позднее, спустя несколько часов, к сайту появился доступ — Полянин тогда заявил, что его исключили из этого реестра и разблокировали благодаря большому общественному резонансу.

«Данный сайт не содержится в выгрузке запрещенных ресурсов», — поясняет в комментарии ТАСС г-н Ермаков из Роскомнадзора. При этом в сообщении используется настоящее время, то есть факт того, что издание могли оперативно удалить из списка, не опровергается.