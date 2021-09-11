Роскомнадзор заблокировал сайт газеты руководства Свердловской области
Сатирическая публикация "Красной бурды" стала поводом блокировки "Областной газеты". Официального печатного органа Свердловской области
Сайт издания «Областная газета» был заблокирован Роскомнадзором за публикацию материала сатирического журнала «Красная бурда» под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Этот материал стал поводом для пяти судебных процессов: власти сочли, что чиновники и правда могут счесть его руководством к действию. Однако в итоге суд встал на сторону авторов. Об этом сообщает It’s My City со ссылкой на главного редактора издания Дмитрия Полянина.
«Смейтесь, господа, это бесит Роскомнадзор», — комментирует решение регулятора Полянин
«Областная газета» издается губернатором и региональным собранием Свердловской области. Это государственное бюджетное учреждение. Теперь её сайт включен в реестр страниц «содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
Также главред газеты рассказал, что в четверг и пятницу издание привлекли к административной ответственности. Как считает ведомство, газета должна была указать ограничения по возрасту в публикациях областных нормативных актов, которые журналисты взяли с сайта региональной администрации.
«По мнению Роскомнадзора, надо беречь детей от ознакомления с нашими нормативными актами», — саркастически замечает главный редактор.