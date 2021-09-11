Сайт издания «Областная газета» был заблокирован Роскомнадзором за публикацию материала сатирического журнала «Красная бурда» под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Этот материал стал поводом для пяти судебных процессов: власти сочли, что чиновники и правда могут счесть его руководством к действию. Однако в итоге суд встал на сторону авторов. Об этом сообщает It’s My City со ссылкой на главного редактора издания Дмитрия Полянина.

«Смейтесь, господа, это бесит Роскомнадзор», — комментирует решение регулятора Полянин

«Областная газета» издается губернатором и региональным собранием Свердловской области. Это государственное бюджетное учреждение. Теперь её сайт включен в реестр страниц «содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Также главред газеты рассказал, что в четверг и пятницу издание привлекли к административной ответственности. Как считает ведомство, газета должна была указать ограничения по возрасту в публикациях областных нормативных актов, которые журналисты взяли с сайта региональной администрации.

«По мнению Роскомнадзора, надо беречь детей от ознакомления с нашими нормативными актами», — саркастически замечает главный редактор.