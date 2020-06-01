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Сайт издаваемой губернатором и ЗакСом свердловской "Областной газеты" разблокировали

Блокировка "Областной газеты" продлилась несколько часов. После внимания СМИ Роскомнадзор убрал издание из запрещенных

Фото: Соцсети

Роскомнадзор перестал блокировать сайт «Областной газеты» вскоре после внесения издания в список запрещенных и его блокировки. Это произошло после того, как внимание на инцидент обратили федеральные СМИ. Более того, сайт был также исключен из реестра запрещенных менее чем через сутки после добавления туда.

«Благодаря мощнейшему общественному резонансу, действиям председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина и почти молниеносной реакции московских коллег в 14.41 сайт ["Областной газеты"] разблокирован и исключен из реестра запрещенных», — пишет в своем Facebook главный редактор газеты Дмитрий Полянин.

Напомним, что решение о блокировке было принято из-за публикации от 2017 года шуточного материала сатирического издания «Красная бурда» под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Суд сперва признал материал запрещенным, обосновав, что шутка якобы содержит рецепт для успешной коррупционной деятельности, однако затем решение было отменено.

Издателями государственного бюджетного издания «Областная газета» являются губернатор Свердловской области и региональный парламент.

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