Замглавы Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что власти не собираются делать 17 сентября выходным для школьников из-за того что на участках, которые, как правило, расположены в школах, начнется голосование. Там, где это будет возможно, занятия продолжатся в обычном формате, а в остальных учебных заведениях учащихся придется выводить на любые внеклассные занятия, которые придумает педколлектив.

«17 числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы, — заявил представитель министерства журналистам. — Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно — существует огромное количество мероприятий... которые будут организованы [вне школы]» (цитата по РИА Новости).

Как дети будут учиться 18 сентября (по субботам многие школы также работают), не уточняется. Как школы будут работать без множества учителей — тоже не говорится.

Напомним, что в этом году выборы в Госдуму пройдут по всей стране с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах они будут также совмещены с местными выборами. Часто участки для голосования организуют в школах, а работают в них по большей мере учителя тех же школ.

Нередко УИКи организуют в спортзалах учебных учреждений, а иногда и в рекреациях прямо рядом со входом.

Напомним, что идеи убрать УИКи из школ начали звучать как только в ЦИК решили задуматься над проведением трехдневного голосования. В частности, некоторые общественники предлагали перенести их в отделения «Почты России», однако всерьез эта идея не обсуждалась, а эксперты сразу пояснили, что это едва ли удастся, ведь они часто совмещены с «Почта Банком».

Также многие лидеры общественного мнения, обсуждая эту проблему предлагали прекратить практику привлечения учителей в качестве председателей и членов комиссии с правом решающего голоса — по их мнению, это бы не только сняло проблему организации выборов во время учебного процесса, но и помогло бы бороться с фальсификациями.