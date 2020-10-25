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“Кажется, Хабиб готовится стать депутатом😂”. Варламов атаковал Нурмагомедова в соцсетях, блогера поддержали даже чиновники

Выступление бойца ММА на государственном форуме “Новое Знание” не прошло незамеченным

Фото: Russian Look

После лекции на форуме чемпиону прилетел ответ от Ильи Варламова. Блогер указал спортсмену на ошибки в его рассуждении об энергетике Дагестана. Оказалось, что чемпион ММА не очень разбирается в том, о чем говорит.

“Практически вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается с Дагестана. Но, если посмотреть социально, мы живем очень бедно”, - сказал Хабиб Нурмагомедов.

Варламов, ссылаясь на документы компании РусГидро, объяснил, что дело обстоит как раз наоборот.

- Все ГЭС Дагестана, вместе взятые, вырабатывают в среднем 5 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии в год. В прошлом году они произвели 3,77 млрд кВт⋅ч, в том числе Чиркейская ГЭС — 1,6 млрд кВт⋅ч. Хватает ли этого, чтобы снабжать электричеством весь Дагестан и отправлять его в Россию? Вовсе нет. За 2020 год Дагестан потребил почти 6,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Получается, Дагестан производит в 1,8 раза меньше энергии, чем потребляет, - отметил блогер.

Фото: РусГидро

По итогу, Илья Варламов согласился с Хабибом только в двух вещах:

1. В Дагестане есть одна из крупнейших ГЭС в России.

2. Дагестан действительно живет очень бедно.

За день под постом Варламова в Instagram появилось около 70 тысяч лайков и 3 тысяч комментариев.  Пользователи соцсетей, в целом, признали победу блогера в заочном споре.

-Зачем спортсменам лезть в политику?,- задает риторический вопрос @zakukasymov

- Намечается Кличко местного разлива!🔥, - замечает @dr.tamaraa в отношении Хабиба Нурмагомедова.

-Хабиб, конечно, молодец, но информация у Ильи более точная!, - отреагировал на пост бывший мэр Магаса (Ингушетия) Беслан Цечоев, который ведет страницу под подтвержденным аккаунтом @tsechoev. Его сообщению, в свою очередь, поставили “лайк” еще 206 человек.

-Пустые слова Хабиба, пустой псевдопатриотизм, - реагирует @okmamedov

-Спортсмены и их некомпетентные мнения по общественным и политическим вопросам в последние годы - это дурной знак. Государство считает или старается сделать свой народ болванчиками, - строго замечает @antknvlv

-«Вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане». Махачкала, которая почти всё лето провела без электричества и вечных перебоев с утра до вечера по всему городу: ммммм просто во 👍🏻, - иронизирует @zairaagassis

-Многие из Дагестана написали бы: «Зато Хабиб завалит Варламова»… И пусть каждый понимает в меру своей просвещенности,- размышляет @sea.man.live

-Скоро Хабиб присоединится к другим спортсменам и артистам в Госдуме:) Попомните мои слова😂, - шутит @shtanko_dm

А вот знаменитый уличный художник Покрас Лампас не стал занимать чью либо сторону:

-А ГЭС очень красивая. как и Дагестан, - написал @pokraslampas

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