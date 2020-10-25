“Кажется, Хабиб готовится стать депутатом😂”. Варламов атаковал Нурмагомедова в соцсетях, блогера поддержали даже чиновники

За день под постом Варламова в Instagram появилось около 70 тысяч лайков и 3 тысяч комментариев. Пользователи соцсетей, в целом, признали победу блогера в заочном споре.

-Зачем спортсменам лезть в политику?,- задает риторический вопрос @zakukasymov

- Намечается Кличко местного разлива!🔥, - замечает @dr.tamaraa в отношении Хабиба Нурмагомедова.

-Хабиб, конечно, молодец, но информация у Ильи более точная!, - отреагировал на пост бывший мэр Магаса (Ингушетия) Беслан Цечоев, который ведет страницу под подтвержденным аккаунтом @tsechoev. Его сообщению, в свою очередь, поставили “лайк” еще 206 человек.

-Пустые слова Хабиба, пустой псевдопатриотизм, - реагирует @okmamedov

-Спортсмены и их некомпетентные мнения по общественным и политическим вопросам в последние годы - это дурной знак. Государство считает или старается сделать свой народ болванчиками, - строго замечает @antknvlv

-«Вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане». Махачкала, которая почти всё лето провела без электричества и вечных перебоев с утра до вечера по всему городу: ммммм просто во 👍🏻, - иронизирует @zairaagassis

-Многие из Дагестана написали бы: «Зато Хабиб завалит Варламова»… И пусть каждый понимает в меру своей просвещенности,- размышляет @sea.man.live

-Скоро Хабиб присоединится к другим спортсменам и артистам в Госдуме:) Попомните мои слова😂, - шутит @shtanko_dm

А вот знаменитый уличный художник Покрас Лампас не стал занимать чью либо сторону:

-А ГЭС очень красивая. как и Дагестан, - написал @pokraslampas