“Кажется, Хабиб готовится стать депутатом😂”. Варламов атаковал Нурмагомедова в соцсетях, блогера поддержали даже чиновники
Выступление бойца ММА на государственном форуме “Новое Знание” не прошло незамеченным
После лекции на форуме чемпиону прилетел ответ от Ильи Варламова. Блогер указал спортсмену на ошибки в его рассуждении об энергетике Дагестана. Оказалось, что чемпион ММА не очень разбирается в том, о чем говорит.
“Практически вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается с Дагестана. Но, если посмотреть социально, мы живем очень бедно”, - сказал Хабиб Нурмагомедов.
Варламов, ссылаясь на документы компании РусГидро, объяснил, что дело обстоит как раз наоборот.
- Все ГЭС Дагестана, вместе взятые, вырабатывают в среднем 5 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии в год. В прошлом году они произвели 3,77 млрд кВт⋅ч, в том числе Чиркейская ГЭС — 1,6 млрд кВт⋅ч. Хватает ли этого, чтобы снабжать электричеством весь Дагестан и отправлять его в Россию? Вовсе нет. За 2020 год Дагестан потребил почти 6,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Получается, Дагестан производит в 1,8 раза меньше энергии, чем потребляет, - отметил блогер.
По итогу, Илья Варламов согласился с Хабибом только в двух вещах:
1. В Дагестане есть одна из крупнейших ГЭС в России.
2. Дагестан действительно живет очень бедно.
За день под постом Варламова в Instagram появилось около 70 тысяч лайков и 3 тысяч комментариев. Пользователи соцсетей, в целом, признали победу блогера в заочном споре.
-Зачем спортсменам лезть в политику?,- задает риторический вопрос @zakukasymov
- Намечается Кличко местного разлива!🔥, - замечает @dr.tamaraa в отношении Хабиба Нурмагомедова.
-Хабиб, конечно, молодец, но информация у Ильи более точная!, - отреагировал на пост бывший мэр Магаса (Ингушетия) Беслан Цечоев, который ведет страницу под подтвержденным аккаунтом @tsechoev. Его сообщению, в свою очередь, поставили “лайк” еще 206 человек.
-Пустые слова Хабиба, пустой псевдопатриотизм, - реагирует @okmamedov
-Спортсмены и их некомпетентные мнения по общественным и политическим вопросам в последние годы - это дурной знак. Государство считает или старается сделать свой народ болванчиками, - строго замечает @antknvlv
-«Вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане». Махачкала, которая почти всё лето провела без электричества и вечных перебоев с утра до вечера по всему городу: ммммм просто во 👍🏻, - иронизирует @zairaagassis
-Многие из Дагестана написали бы: «Зато Хабиб завалит Варламова»… И пусть каждый понимает в меру своей просвещенности,- размышляет @sea.man.live
-Скоро Хабиб присоединится к другим спортсменам и артистам в Госдуме:) Попомните мои слова😂, - шутит @shtanko_dm
А вот знаменитый уличный художник Покрас Лампас не стал занимать чью либо сторону:
-А ГЭС очень красивая. как и Дагестан, - написал @pokraslampas
Теги: #Хабиб Нурмагомедов, #варламов, #энергетика, #спор, #Дагестан, #политика
Рубрика: Общество