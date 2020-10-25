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Хабиб Нурмагомедов готовится стать футболистом: махачкалинский клуб анонсировал контракт

Если кто-то и расстраивался из-за того, что знаменитый боец ушёл из профессионального спорта, то они смогут найти утешение хотя бы в том, что спортсмен вероятно продолжит спортивную карьеру, правда, уже в совершенно другом амплуа

Фото: Instagram

Руководство махачкалинского футбольного клуба «Легион-Динамо» накануне анонсировало подписание профессионального контракта с прославленным российским бойцом смешанных единоборств и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

По крайней мере, к такому выводу пришли многие болельщики после того, как в Instagram президента клуба из столицы Дагестана появился пост, на котором он жмёт руку Нурмагомедову. Впрочем, подпись к этой публикации также о многом говорит.

«Наш «Легион» ожидает великая битва, для которой нам необходимы великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом», – гласит подпись 32-летнего бойца и президента клуба Шамиля Лахиялова под этим постом.

Впрочем, далеко не все пользователи в комментариях к этому посту выразили уверенность в том, что Нурмагомедов переходит в «Динамо-Легион» именно в качестве полевого игрока. Другие, и вовсе, полагают, что контракт с чемпионом UFC клуб заключает исключительно ради пиара.

Между тем, стоит напомнить, что тот же Лахиялов ранее утверждал, что руководство клуба специально сохранило одно вакантное место в заявке на новый сезон, поскольку рассчитывает подписать контракт с Хабибом. Более того, президент «Динамо-Легион» отдельно подчёркивал, что переговоры с прославленным бойцом никогда не были «пустыми словами».

Сам Нурмагомедов ранее неоднократно признавался, что очень любит футбол и даже не исключал, что может однажды дебютировать в этом виде спорта. Впрочем, ожидать развязки этой истории болельщикам осталось недолго. В скором времени стартует Кубок России, в котором махачкалинская команда выступит в одной группе с «Уфой» и «Аланией» из Владикавказа.

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