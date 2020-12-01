В ХМАО против женщины возбудили дело о заражении партнера ВИЧ-инфекцией

39-летний мужчина в городе Нягани обратился в полицию в связи с подтверждением у него диагноза ВИЧ, сообщает местное управление МВД. Он обратил внимание, что чаще стал болеть в последнее время, и поэтому сдал кровь по совету врача.

Гражданин хочет привлечь к ответственности 30-летнюю девушку. По его словам, последние два года он имел сексуальные контакты только с ней.

Сотрудники полиции установили местонахождение местной жительницы и выяснили, что в 2015 году она была поставлена на учет в СПИД-центре и предупреждена об ответственности за распространение инфекции. Партнеру о своем статусе она не сообщала.

При этом не уточняется, получала ли женщина все эти годы АРВ-терапию. Против горожанки возбудили дело по статье 122 о заражении другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни. По этой статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.