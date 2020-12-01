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В ХМАО против женщины возбудили дело о заражении партнера ВИЧ-инфекцией

Ранее адвокат отмечал, что в делах по статье о заражении ВИЧ сложно доказать, что инфекцию передал конкретный человек

Фото: Global Look Press

39-летний мужчина в городе Нягани обратился в полицию в связи с подтверждением у него диагноза ВИЧ, сообщает местное управление МВД. Он обратил внимание, что чаще стал болеть в последнее время, и поэтому сдал кровь по совету врача.

Гражданин хочет привлечь к ответственности 30-летнюю девушку. По его словам, последние два года он имел сексуальные контакты только с ней.

Сотрудники полиции установили местонахождение местной жительницы и выяснили, что в 2015 году она была поставлена на учет в СПИД-центре и предупреждена об ответственности за распространение инфекции. Партнеру о своем статусе она не сообщала. 

При этом не уточняется, получала ли женщина все эти годы АРВ-терапию. Против горожанки возбудили дело по статье 122 о заражении другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни. По этой статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Sobesednik.ru публиковал обзор мнений экспертов на предмет статей УК РФ, наказывающих за заражение ВИЧ и ИППП. Адвокат Дмитрий Бартенев отмечал, что эти статьи стигматизируют пациентов, а в делах очень сложно доказать, что вирус был передан именно от конкретного человека.

Теги: #ВИЧ / СПИД

Рубрика: Общество

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