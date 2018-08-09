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Глава Российской академии наук советует начать выращивать коноплю

Конопля поможет бороться за экологию и зарабатывать деньги, считает глава РАН. Он советует начинать выращивать её

Фото: АГН "Москва"

Александр Сергеев

Конопля очень хорошо депонирует углерод, и её выращивание помогает с точки зрения экологии даже лучше, чем лиственные леса. Как объяснил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев, это также может быть выгодно с точки зрения бизнеса, потому что конопля имеет обширное применение в физиотерапевтических целях.

«На гектар посадок [конопля] депонирует лучше, чем хороший лиственный лес, — объясняет ученый. — Она может спасти нас от уплаты трансграничного углеродного налога. А заодно восстановит наше присутствие на рынке технических волокон».

Сергеев уверен, что у конопли есть серьезный потенциал в фармакологической области, что делает её выращивание привлекательным с точки зрения предпринимательства. В частности препараты на её основе помогают облегчать курс химиотерапии для онкобольных.

Напомним, что ранее засевать поля Свердловской области коноплей уже предлагал глава региона Евгений Куйвашев. Он мотивировал это желанием получить дополнительные доходы в бюджет субъекта Федерации.

Теги: #медицина, #РАН

Рубрика: Общество

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