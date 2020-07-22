Глава Минцифры сравнил блокировку YouTube с апокалипсисом

Министр цифрового развития Максуд Шадаев считает, что предположения о возможной изоляции рунета не слишком реалистичны: YouTube и другие сервисы в ближайшем времени заблокированы не будут, потому что это может иметь катастрофические последствия.

«Изолироваться — выглядит как апокалипсис. Мы же все пользуемся сервисами, в том числе зарубежными. И наверное, сложно представить свою жизнь без YouTube и всего [этого]», — приводит слова главы Минцифры РБК.

Впрочем, министр все же добавил, что российские власти намерены настаивать на соблюдении интернет-сервисами законов России. Но в случае с YouTube едва ли правительство решится пойти на блокировку: «Я думаю, до их отключения не дойдет, это вряд ли можно себе представить».

Напомним, что под угрозой блокировки в России стабильно находятся ведущие соцсети, к примеру Facebook и Twitter, которые до сих пор не перенесли свои сервера в Россию, как их обязывает это сделать закон от 2015 года. Кроме того, Роскомнадзор на днях заявил, что отказ от удаления мобильного приложения «Навальный», содержащего «Умное голосование» оппозиционного политика Алексея Навального, из AppStore и Google Play будет воспринят как вмешательство Apple и Google (владеет YouTube) вмешательством в российские выборы.

Кроме того, известный своими ограничительными законопроектами депутат от «Единой России» Антон Горелкин ранее уже заявил, что после выборов в Госдуму парламент вплотную займется вопросом регулирования рекомендательных алгоритмов соцсетей. В первую очередь, речь шла именно о YouTube, работа которого полностью строится на рекомендациях.