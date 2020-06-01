Во время Восточного экономического форума на панели с Владимиром Путиным телеведущий и ведущий форума Сергей Брилев попытался пошутить, сравнив российского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ни один человек в зале даже не улыбнулся — выходить из неловкой паузы пришлось самому Путину. Он также подтвердил, что до сих пор не купил мобильный.

Брилев начал свою, по всей видимости, заранее заготовленную шутку издалека — сказал, что перед выходом на сцену наблюдал за Путиным, «и убедился, что Вы не Ангела Меркель». После того как никто в зале не отреагировал на заход ведущего, он ещё раз повторил «что Вы не Ангела Меркель». Ни от зала, ни от Путина снова не последовало никакой реакции, и Брилев решил продолжить: «У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит».

Шутка завершилась, а в зале так никто и не посмеялся, но ведущего вовремя спас сам президент, который добавил, что в целом перепутать его с Ангелой Меркель было довольно затруднительно:

«Это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо».

Когда Брилев уточнил у Путина, правда ли, что у него до сих пор нет мобильного телефона, российский лидер эти сведения подтвердил.

Отметим, что в своей шутке Брилев намекал на инцидент во время последней встречи Меркель с Путиным, когда у немецкого канцлера неожиданно зазвонил телефон.

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