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Шутка на депортацию. Брилев объяснил Путину, чем тот отличается от Меркель – у него нет мобильного

Ведущий попытался пошутить про Путина, но у него ничего не вышло. Президент спас ситуацию и подтвердил, что у него нет сотового

Фото: Скриншот

Владимир Путин слушает шутку Брилева

Во время Восточного экономического форума на панели с Владимиром Путиным телеведущий и ведущий форума Сергей Брилев попытался пошутить, сравнив российского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ни один человек в зале даже не улыбнулся — выходить из неловкой паузы пришлось самому Путину. Он также подтвердил, что до сих пор не купил мобильный.

Брилев начал свою, по всей видимости, заранее заготовленную шутку издалека — сказал, что перед выходом на сцену наблюдал за Путиным, «и убедился, что Вы не Ангела Меркель». После того как никто в зале не отреагировал на заход ведущего, он ещё раз повторил «что Вы не Ангела Меркель». Ни от зала, ни от Путина снова не последовало никакой реакции, и Брилев решил продолжить: «У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит». 

Шутка завершилась, а в зале так никто и не посмеялся, но ведущего вовремя спас сам президент, который добавил, что в целом перепутать его с Ангелой Меркель было довольно затруднительно:

«Это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо».

Когда Брилев уточнил у Путина, правда ли, что у него до сих пор нет мобильного телефона, российский лидер эти сведения подтвердил.

Отметим, что в своей шутке Брилев намекал на инцидент во время последней встречи Меркель с Путиным, когда у немецкого канцлера неожиданно зазвонил телефон.

Ранее на этой неделе МВД России объяснила гражданина Беларуси, стендап-комика Идрака Мерзализаде нежелательным на территории РФ. Ему пожизненно закрыли въезд в страну за вырванную из контекста неудачную шутку про русских, за которую его до этого избили в центре Москвы, а затем посадили на 10 суток по решению суда.

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