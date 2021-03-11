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"Цифровизация граждан": сбором биометрических данных занялось Министерство транспорта

Биометрия переползает с "Госуслуг" и соцсетей на российский общественный транспорт

Фото: АГН «Москва»

Sobesednik.ru уже писал о том, как сбор биометрических данных россиян потихоньку становится "трендом": нашему государству хотелось бы знать своих граждан, как говорится, в лицо. Начиналась эта инициатива с сайта "Госуслуг" и соцсетей - не без участия, конечно, Роспотребнадзора.

Теперь сбор биометрических данных будет курировать Министерство транспорта - и, видимо, лично министр Виталий Савельев, сделавший сегодня соответствующее заявление на 2-м марафоне "Новое знание". На мероприятии в этом году выступает правящий цвет "Единой России": зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Владимир Мединский и другие крупные фигуры. Организатором марафона выступает небезызвестное общество "Знание", которое после своей "реанимации" вышло на новый уровень и занимается просветительско-цифровым контролем под управлением АП. Об этом Sobesednik.ru тоже писал.

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И вот биометрия переползает к 2024 году на общественный транспорт и становится, похоже, одной из реалий общероссийской жизни. «Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы» - доступно объяснил министр транспорта Виталий Савельев.

Примечательно, что этому решению предшествовали не только поползновения вокруг "Госуслуг" и соцсетей, но и финансовые вложения московской мэрии в размере 329 миллионов рублей: в августе стало известно, что "эксперимент" по сбору данных горожан в столице расширен с помощью ЦОДД, который добавит в приложение "Московский транспорт" функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в городском транспорте "по лицу".

Работы по этому проекту будет выполнять компания, принадлежащая экс-комиссару движения "Наши" и экс-куратору проектов "Росмолодёжи" Дмитрию Коху, который давно зарабатывает в сфере IT на госорганах, госуслугах и госмолодёжи.

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Комментарий по поводу стремительного масштабирования ситуации с узнаваемостью наших лиц на государственном уровне дал Sobesedhik.ru юрист "Центра цифровых прав", сотрудник "Роскомсвободы" Михаил Третьяк:

Фактически, по этим данным можно составить полный маршрут человека за день. Сбор биометрических данных в таком формате явно избыточен, но продолжает стратегию государства по «оцифровыванию граждан». По всей видимости, все эти данные будут храниться и обрабатываться в Единой Биометрической Системе.

Да, возможно такой сбор данных и система поможет при расследовании правонарушений на транспорте, либо позволит вовремя идентифицировать криминальный элемент. Однако, одно только хранение такого объёма персональных данных может крайне дорого обойтись государству, которое будет выделять бюджеты на создание и поддержание системы из налогов, уплачиваемых гражданами.

Не стоит забывать и о сравнительно регулярных утечках персональных данных граждан, и о том факте, что информация о ежедневном маршруте конкретного человека при их утечке может быть использована злоумышленниками. Поэтому, хотя подобная инициатива и позиционируется как вводимая для блага граждан, она может и навредить гражданам, а не облегчить им жизнь - считает эксперт.
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