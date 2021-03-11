Биометрия переползает с "Госуслуг" и соцсетей на российский общественный транспорт

И вот биометрия переползает к 2024 году на общественный транспорт и становится, похоже, одной из реалий общероссийской жизни. «Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы» - доступно объяснил министр транспорта Виталий Савельев.

Примечательно, что этому решению предшествовали не только поползновения вокруг "Госуслуг" и соцсетей, но и финансовые вложения московской мэрии в размере 329 миллионов рублей: в августе стало известно, что "эксперимент" по сбору данных горожан в столице расширен с помощью ЦОДД, который добавит в приложение "Московский транспорт" функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в городском транспорте "по лицу".

Работы по этому проекту будет выполнять компания, принадлежащая экс-комиссару движения "Наши" и экс-куратору проектов "Росмолодёжи" Дмитрию Коху, который давно зарабатывает в сфере IT на госорганах, госуслугах и госмолодёжи.