Биометрия по лицу и голосу: эксперт рассказал, как это поможет следить за россиянами

Внедрение маловостребованной пока Единой биометрической системы принимает новый оборот.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует расширить сбор биометрических данных россиян и снять эти данные со всех пользователей сайта «Госуслуги». Речь идёт о 70 миллионах россиян с подтверждёнными профилями на указанном сайте.

Чиновники планируют сделать некоторые госуслуги недоступными (в удалённом режиме) без предоставления биометрии, чтобы стимулировать процесс перехода к новому формату. Который, как можно понять, не слишком интересен россиянам: в Единой биометрической системе за последние два с половиной года появилось лишь 164 тысячи записей. Раньше сбором биометрических данных нехотя занимались банки.

А теперь «Ростелеком» разрабатывает соответствующее мобильное приложение, с помощью которого мы сможем сами предоставлять государству свои лица, голоса, отпечатки пальцев…

Sobesednik.ru поговорил о новом решении Минцифры и его возможной подоплёке с экспертом в сфере интеллектуальной собственности, информационных технологий и регулирования криптоиндустрии – сотрудником Центра цифровых прав Михаилом Третьяком.

– Насколько это решение Минцифры правомерно с точки зрения права, цифрового права? Должен ли пользователь «Госуслуг» предоставлять данные своего лица и законно ли принуждать его к этому с помощью административного ресурса?

– Принуждать граждан к обязательной регистрации биометрических данных с помощью административного ресурса некорректно. Существует статья 11 ФЗ «О персональных данных», которая устанавливает, что биометрические персональные данные могут собираться и обрабатываться только на основании письменного согласия субъекта. При этом та же статья содержит исчерпывающий перечень условий, при которых обработка таких данных может осуществляться без согласия субъекта, и оказание госуслуг к таким случаям не относится.

Не исключаю вероятности того, что законодатели будут «подстраиваться» под эту инициативу и внесут в указанный закон определённые поправки. Такая регистрация, с одной стороны, сильно упростит жизнь государственным структурам, но с другой – несёт в себе массу рисков для граждан.

Утечки персональных данных россиян происходят с завидной регулярностью, и здесь действительно существует вероятность взлома и торговли такими цифровыми профилями.

– Связываете ли вы эти планы с поправками к закону «О связи» от Минцифры РФ, которые предполагают, что данные о местонахождении любого человека перестанут быть тайной, а решения суда для получения таких данных не потребуется? Усматриваете ли вы связь и последовательность этих инициатив Минцифры?

– Да, по всей видимости мы движемся к реализации китайской модели контроля над обществом. Не исключаю, что рано или поздно к цифровому профилю добавится и социальный рейтинг.

– Возможно ли синхронизировать ресурсы биометрии, которыми будет владеть Минцифры, с базами данных с камер наблюдения и составить портрет перемещений любого интересующего власть россиянина? Какие структуры могли бы этим заняться, насколько это осуществимо и к чему может привести?

– Сопоставление биометрической базы и базы данных камер наблюдения возможно на программном уровне. Но кто займётся разработкой, заранее предсказать нельзя – возможно, это будет Минцифровский НИИ «Восход», либо «дочка» Ростелекома «РТ-Лабс».

– Учитывая, что пользователи госуслуг в удалённом режиме – продвинутые в интернете и более-менее молодые люди, не попадает ли молодая, прогрессивная и протестная прослойка населения под «правовой каток» и «силовой колпак»?

– О «правовом катке» говорить до принятия каких-то законодательных актов преждевременно.

Но я не могу исключить вероятность того, что эта база в комбинации с системами видеонаблюдения в том же метро будет использоваться для отслеживания перемещений определённых граждан.

– Кто, на ваш взгляд, интересанты этих нововведений? Не только в плане контроля и давления, но с точки зрения коммерческой выгоды. Для кого эти нововведения создают наиболее выгодные условия на рынке?

– Здесь интересантом будет тот, кто, во-первых, будет разрабатывать систему. И во-вторых, будет хранить все собранные данные. Зачастую такие проекты ведут уже упомянутые Минцифровский НИИ «Восход», либо «дочка» Ростелекома «РТ-Лабс», либо предприятие «Ланит».

Николай Васильев.