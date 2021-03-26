"Почему не анализы?": Варламов высмеял регистрацию в соцсетях по паспорту

В рамках поправок к закону «О персональных данных» Роскомнадзор предлагал обязать новых пользователей соцсетей указывать при регистрации в них свои паспортные данные, адрес проживания, телефон и электронную почту.

Правда, затем представитель РКН сообщил РИА Новости, что в ведомстве отказались от идеи запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах, посчитав это избыточным.

В развёрнутом виде проект Роскомнадзора выглядел так: соцсетям предоставляется выбор – самим создавать электронные площадки для дополнительного сбора данных пользователей и их согласий на этот сбор, используя свои нормы идентификации пользователей, или обратиться к Единой информационной системе (ЕИС), которую предлагает создать РКН.

Во втором случае информация о пользователях верифицировалась бы через портал госуслуг, где для регистрации надо было бы предоставить паспортные данные и дать согласие на их обработку.

Самое любопытное, что «при необходимости» эта информация должна была бы передаваться другим государственным ведомствам. У пользователей соцсетей также оставался бы выбор: пользоваться ЕИС или проходить стандартную для той или иной соцсети идентификацию.

Sobesednik.ru поговорил о такой инициативе с экспертами и услышал разные мнения.

– У нас давно ходят слухи, что Роскомнадзор и другие ведомства собираются создать какой-то свой интернет, – говорит блогер и журналист Илья Варламов. – Похоже, им удалось создать свой параллельный мир, в котором они живут и всячески фантазируют. Периодически пытаются что-то в этом мире заблокировать, навязать кому-то свои правила.

Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Пока у них это не очень получается.

Роскомнадзор демонстрирует полное непонимание того, как сейчас работает Интернет, какие в нём сейчас ценности и тренды.

Возможно, ему удастся в какой-то мере реализовать свои планы, если они создадут свои аналоги соцсетей. На днях Министерство цифрового развития заявило, что собирается представить в следующем году российский аналог Zoom.

Возможно, они ещё будут создавать поисковик «Спутник», так же успешно, как и другие свои суперуспешные проекты, – иронизирует Варламов. – Возможно, потратят миллиарды бюджетных рублей на аналоги, где регистрация будет происходить по паспорту, анализам, справке из полиции, или надо будет сразу внедрять в себя какой-то чип. Другой вопрос, кто их будет слушать и какая у них вообще связь с реальностью.

Серьёзно обсуждать эти планы нельзя, это полное непонимание современного мира и того, куда он движется, его технологий и трендов. Решения принимают люди, бесконечно далёкие от того, что происходит. Они живут в своём выдуманном мире.

За этим забавно наблюдать, как мы наблюдаем за жуками в террариуме. Умиляться, показывать детям.

– То есть, пока нет никаких принудительных рычагов?

– У них нет вообще никаких рычагов. У них есть только рубильник. Теоретически они могут отключить Россию от Интернета, отключить электричество, закрыть границы. Могут отжать чей-нибудь бизнес или соцсеть, могут вынудить кого-нибудь уехать. Но заставить миллионы пользователей заниматься такой ерундой они не могут. Любая соцсеть, которая завтра начнёт требовать от своих пользователей предоставлять паспортные данные и проходить верификацию…

– …скатится в убытки?

– Просто потеряет своих пользователей. Они уйдут в те мессенджеры, в те пространства, где товарищ майор не светит фонариком в одно место. Понятно, что новая идея Роскомнадзора нежизнеспособна. Её поддержат разве что бабушки, которые ходят общаться с внуками на почту России через какие-нибудь компьютеры и даже не заметят, что тут не так. Представить, что кто-то ещё начнёт этим заниматься, я не могу.

– Может быть, предлагаемый соцсетям и их пользователям выбор – это такая проверка на «вшивость» или благонадёжность?

– Это очень далеко идущая мысль. Вы пытаетесь объяснить глупость, а глупость объяснить нельзя. Вы наблюдаете мир насекомых, живущих в банке.

Гораздо менее оптимистичного взгляда на ситуацию придерживается юрист «Центра цифровых прав», эксперт «Роскомсвободы» Михаил Третьяк.

– Это не глупость – считает он. – Это такой интересный инструмент контроля. Если вы регистрируетесь через ЕИС – абсолютно все ваши паспортные данные можно привязать к вашей учётной записи. Во-первых, это чудовищный риск в случае утечки: о вас будет известно абсолютно всё. Включая аккаунты в соцсетях, через которые можно отслеживать вашу жизнь.

Михаил Третьяк // Фото: соцсети

Во-вторых, вполне возможно, что вашими данными с привязкой к учётным записям будут делиться с правоохранительными органами. Это означает полную деанонимизацию пользователей соцсетей. Если вы регистрируетесь через ЕИС, всё будет видно совершенно чётко: вот ваши паспортные данные, а вот ваш аккаунт ВКонтакте.

Я не исключаю такого варианта развития событий, что всё это будет мониториться МВД. Это возможность для государства отслеживать настроения отдельных граждан или групп граждан. Написали вы что-то в соцсети, а к вам через пару часов пришёл участковый с профилактической беседой.

– Это звучит довольно резонно. Но Илья Варламов считает, что пользователи Интернета просто не будут прибегать к ЕИС и уйдут из тех соцсетей, которые её примут.

– Да, они наверняка не будут пользоваться этими историями. Но здесь я вижу следующий момент: буквально позавчера параллельно проскочила инициатива о запрете передачи персональных данных за рубеж. А огромное количество сервисов держит серверы за рубежом.

Если соцсети не будут регистрировать в России свои представительства, их могут начать просто блокировать. Такая инициатива прорабатывается АП и правительством, их задача осуществить это к 1 августа. Я думаю, они выкатят к 1 августа соответствующий законопроект и в осеннюю сессию его протолкнут. А ЕИС и регистрацию через госуслуги, возможно, введут уже в обязательном порядке. Можно, конечно, говорить, что пользователи соцсетей не будут пользоваться ЕИС. Да, не будут – пока это не станет обязательным.

– Иностранные соцсети откроют у нас свои представительства, потом включится запрет о передаче данных за рубеж, а регистрация через ЕИС станет обязательной? Это реальный сценарий?

– У меня есть предположение, что именно так и будет. Государство уже проговорилось, что хочет давать доступ к госуслугам только по биометрии. Я не исключаю и того, что и соцсети будут по биометрии. К этому идёт движение семимильными шагами. Я вполне допускаю, что к концу года те, кто откажутся открывать в России представительства, будут заблокированы, а те, кто откроют, будут обязаны играть по российским правилам.

– Выбор есть только пока?

– Да, всё это очень временно. Недавняя ситуация с раскрытием данных геолокации по решению суда, в которой сразу фигурировали правоохранительные органы, вызвала очень серьёзный резонанс. Теперь решили пойти другим путём: давайте все данные будет собирать Роскомнадзор.

А это вообще не его компетенция. Как и не входит в его компетенцию расследование преступлений в сфере мошенничества с продажей «серых» сим-карт (на то, что все мы и так предъявляем паспортные данные при покупке симки, если она не «левая», а потом регистрируемся по номеру телефона в соцсети, ссылается автор поправок к закону «О персональных данных» единоросс Антон Горелкин. – Прим. Sobesednik.ru). Такое чувство, что Роскомнадзор сейчас действует в качестве прокладки между обществом и МВД.

Васильев Николай.