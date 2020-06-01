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3 сентября связали с новой Конституцией и предлагают сделать праздником

Ювелиры оказались фанатами песни Шуфутинского и настаивают, что 3 сентября заслуживает стать официальным праздником

Фото: Скриншот

Визуал акции "Костры рябин"

Руководители «Бронницкого Ювелирного Завода» оказались настоящими фанатами песни Михаила Шуфутинского про 3 сентября. Они уверены, что, учитывая количество почитателей вирусного музыкального хита, эта дата заслуживает права стать национальным праздником. Тем более, что принятые в прошлом году поправки к Конституции, как считают в компании, к этому располагают.

Завод предлагает сторонникам идеи объединяться и привлекать на свою сторону «максимальное количество россиян», пояснили Sobesednik.ru в пресс-службе. После того как Владимир Путин исправил российскую Конституцию «текст песни и сама дата уже неразрывно связаны» с Основным законом и конституционными принципами, уверены ювелиры. 

Они полагают, что «государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», перечисленные теперь в статье 7 основ конституционного строя в полной мере воплощаются в песне Шуфутинского: «Основа любой полноценной семьи является любовь, о чем и задумывается автор», — объясняют там.

В знак почтения завод также проводит тематическую акцию «Костры рябин», по условиям которой сотрудники фирм, поддерживающих их предложение о песне, получают право на скидки на посвященную «Третьему сентября» продукцию.

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