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На фоне Белого дома появилась надпись со словами из песни Шуфутинского

"Здесь не нужны лишние слова. Этот трек уже в вашей голове через 3..2…"

Фото: Дептранс Москвы

В Москве на Смоленском мосту появилась надпись со словами «Я календарь переверну» из любимой россиянами песни Михаила Шуфутинского, посвящённой третьему сентября. Фото на фоне Белого дома опубликовал столичный Дептранс

«Здесь не нужны лишние слова. Этот трек уже в вашей голове через 3..2…», – написали в департаменте под фотографией. 

Песня Михаила Шуфутинского «3 сентября» уже не просто мем, а полноценная маркетинговая акция. Как сообщалось ранее, за 1 и 2 сентября в России скупили 16% месячной нормы продаж календарей за август, говорится в исследовании «Чек Индекс» и «Платформы ОФД». Причем сами календари нужны не больше чем обычно, просто именно к 3 сентября их нужно перевернуть и пропиариться через это.

Заметен рост популярности мема: в 2020 году на первые два дня сентября приходилось 8% августовского объема продаж календарей, а в 2019 — всего 5%, передает ТАСС.

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