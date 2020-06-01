"Я календарь переверну..." Как нет?! В России под 3 сентября бум продаж календарей
Песня Шуфутинского вновь врывается в нашу жизнь. Аналитики фиксируют стремительный рост продаж календарей к 3 сентября
Песня Михаила Шуфутинского «3 сентября» уже не просто мем, а полноценный маркетинговый триггер. За 1 и 2 сентября в России скупили 16% месячной нормы продаж календарей за август, говорится в исследовании «Чек Индекс» и «Платформы ОФД». Причем сами календари нужны не больше чем обычно, просто именно к 3 сентября их нужно перевернуть и пропиариться через эту шутку.
Причем заметен рост популярности мема: в 2020 году на первые два дня сентября приходилось 8% августовского объема продаж календарей, а в 2019 — всего 5%, передает ТАСС.
Чаще всего люди покупают в эти два дня именно те разновидности календарей, которые можно перевернуть: с отрывными листами и перекидные.
Эксперты обращают внимание, что активизация продаж связана с маркетинговыми акциями в розничной торговле и различными промо-акциями, которые обыгрывают именно песню Шуфутинского.
Ну и как же не послушать её снова: