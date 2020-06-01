Причем заметен рост популярности мема: в 2020 году на первые два дня сентября приходилось 8% августовского объема продаж календарей, а в 2019 — всего 5%, передает ТАСС.

Чаще всего люди покупают в эти два дня именно те разновидности календарей, которые можно перевернуть: с отрывными листами и перекидные.