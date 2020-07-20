В Краснодаре появился 1 "Ы" класс, школьники поправляют Путина, Потапенко снимают с выборов: новости к вечеру 1 сентября

Владимир Путин выступил во Всероссийском детском центре «Океан», где призвал школьников не слушать, что говорят в «интернетах, рунетах». «А верить нельзя, потому-что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а людей выдающих себя за специалистов», – настаивает президент.

Также Путин не нашел общего языка со школьником, который попросил президента подписаться на его YouTube-канал. Глава государства переспросил мальчика, что именно нужно подписать. Другой школьник обратил внимание на исторические неточности в словах президента, на что не постеснялся ему указать. Подробнее об этом можно прочитать здесь.