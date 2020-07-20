Вчера, в 21:28

В Краснодаре появился 1 "Ы" класс, школьники поправляют Путина, Потапенко снимают с выборов: новости к вечеру 1 сентября

Дайджест новостей к окончанию середины рабочей недели

Фото: Facebook, сайт Кремля, соцсети

Владимир Путин выступил во Всероссийском детском центре «Океан», где призвал школьников не слушать, что говорят в «интернетах, рунетах». «А верить нельзя, потому-что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а людей выдающих себя за специалистов», – настаивает президент.

Также Путин не нашел общего языка со школьником, который попросил президента подписаться на его YouTube-канал. Глава государства переспросил мальчика, что именно нужно подписать. Другой школьник обратил внимание на исторические неточности в словах президента, на что не постеснялся ему указать. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Путин 1 сентября.

Предприниматель Дмитрий Потапенко все-таки был снят Верховным судом с выборов в Госдуму. ЦИК расценил имеющиеся у бизнесмена ценные бумаги Сбера и «Яндекса» являются акциями иностранных компаний. Общий объем дела, по оценке Потапенко, составил 600 листов. На ознакомление с ним суд предоставил кандидату один день. Подробнее о ситуации можно почитать по ссылке.

Редакция «Би-би-си» утверждает, что за обходом и обзвоном граждан, поддерживающих Алексея Навального, стоят управление по внутренней политике администрации президента. Ориентировка была на слитые базы и ранее задержанных на акциях протеста. Всех этих людей воспринимают как актив протестного движения. Целью было запугать именно эту часть общества, утверждают журналисты со ссылкой на свои источники.

Коротко о других новостях:

  • Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что в сентябре Россию может настигнуть очередная волна коронавируса
  • В краснодарской школе №94 принято к обучению 840 первоклассников. Для обозначения классов использованы буквы от «А» до «Ы» 
  • ОНК сообщает, что экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в СИЗО «Лефортово» разрешили спать днем и брать с собой на прогулку бутылку воды
  • В Минобрнауке сообщили, что от ковида привиты лишь 12% студентов и 45% сотрудников вузов

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