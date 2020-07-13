Фургалу разрешили спать днем, но радио по-прежнему под запретом

Руководство расположенного в Москве следственного изолятора «Лефортово» отменило введенные ранее запреты на дневной сон арестантов, а также вновь разрешило им брать с собой на прогулку пластиковую бутылку с водой. Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельник. Ранее на это жаловались граждане, которые по решению суда временно содержатся в СИЗО, включая бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Администрация СИЗО "Лефортово" прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК», — поясняет г-н Мельник в разговоре с ТАСС. Он добавляет, что спать днем заключенным разрешили только на застеленной кровати.

Как ранее писал Sobesednik.ru со ссылкой на ОНК, в СИЗО вводили правило о запрете дневного сна, однако при этом заключенным разрешалось лежать на кровати с закрытыми глазами. Изначально общественники недоумевали, как надзиратели должны определять, кто из них спит, а кто нет.

При этом заключенным тогда запретили и слушать новости по радио. Сергей Фургал также жаловался на это. В новом комментарии ОНК не говорится, что эта мера также была отменена. Предположительно, она продолжает действовать.