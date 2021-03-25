Какие важные изменения коснутся жизни россиян с 1 сентября

В России с 1 сентября вступает в силу закон о больничных по уходу за ребенком, закон о гаражной амнистии, появится Единый регулятор азартных игр и другие нововведения.

С начала сентября родители детей в возрасте до семи лет включительно начнут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком. Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа, а также от того, где проходит лечение ребенок – амбулаторно или в стационаре.

Как уточняется, это не должно привести к увеличению нагрузки на работодателей, потому что средства будут выплачивать напрямую из Фонда социального страхования.

С 1 числа начнет действовать так называемая «гаражная амнистия». Граждане, у которых есть гаражи, построенные до конца 2004 года, смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых они находятся долгое время.

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые – еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», – заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

В этом месяце также появится Единый регулятор азартных игр, который будет выявлять незаконных букмекеров, в том числе в интернете, и направлять сведения о них силовикам. С введением регулятора организовывать азартные игры будет возможно только в случае присоединения к его информационной системе.

Нововведения также коснутся выплат по исполнительному производству – работодатели, которые платят зарплату должнику, будут обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.

Штрафы, зафиксированные дорожной камерой, с сентября можно будет обжаловать через Госуслуги.

Несетевые аптеки смогут продавать лекарства на маркетплейсах.

Финансовые организации должны будут предоставлять полную информацию о договоре, услугах и рисках для клиента. Появится электронный сертификат для инвалидов, который можно будет использовать для покупки технических средств реабилитации. Также будут закреплены новые правила по созданию лесных питомников и их эксплуатации.

В конце лета был введен запрет на госзакупки импортной электроники, в том числе интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов. В частности это касается портативных компьютеров массой не более 10 кг. Речь идет о ноутбуках, планшетных компьютерах, карманных компьютерах, в том числе совмещающих функции мобильного телефонного аппарата, электронных записных книжках и аналогичной компьютерной техники.

Что касаемо москвичей и гостей столицы, то сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября 2021 года пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.