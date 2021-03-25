В России ввели запрет на госзакупки зарубежной электроники

В России с 31 августа вводится запрет на госзакупки импортной электроники, в том числе интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов. Об этом сообщили в пресс–службе Минпромторга.

Как рассказали в пресс-службе, соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило Правительство РФ.

Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. В частности это касается портативных компьютеров массой не более 10 кг. Речь идет о ноутбуках, планшетных компьютерах, карманных компьютерах, в том числе совмещающих функции мобильного телефонного аппарата, электронных записных книжках и аналогичной компьютерной техники.

Как отмечается, в отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний», которое подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

По словам заместителя Министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, этот акт является логическим продолжением жесткой политики импортозамещения.

«Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог», – добавил он.