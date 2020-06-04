В Москве пересадки на наземном общественном транспорте станут бесплатными

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 1 сентября 2021 года пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки, об этом он написал в своем блоге.

Как отмечает столичный градоначальник, бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысячам пассажиров в день. А для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей.

«Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги», – подчеркнул Собянин.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

«Как и обещали, продолжаем совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт Москвы был максимально комфортным и выгодным для пассажиров», – добавил мэр.