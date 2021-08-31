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Усиление контроля за интернетом: российские компании подпишут хартию по защите детей в Сети

Цель хартии – добиться, чтобы не РКН вносил в свой реестр противоправный контент, а сами компании его удаляли

Фото: Global Look Press

Крупнейшие российские интернет-компании, телеком-операторы и медиахолдинги сегодня подпишут хартию по безопасности детей в интернете. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники. 

Речь идет о девяти компаниях: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа». К ним могут присоединиться и иностранные сервисы.

В соглашении компаний говорится о важности объединения усилий для развития и гармоничного воспитания детей в виртуальном пространстве, о значимости диалога с детьми для понимания их потребностей в цифровом мире, помощи в творческой самореализации, совместного формирования морально-нравственных ориентиров в цифровой среде. 

Оно включает в себя 10 пунктов. Подписываемые компании обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей, развивать международное сотрудничество в этой сфере и прочее. Также могут быть созданы различные сервисы по родительскому контролю.

Речь в договоре идет об исполнении компаниями законов о саморегулировании соцсетей и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Как отмечается, цель хартии – это добиться того, чтобы не Роскомнадзор вносил в реестр запрещенной информации противоправный контент, а сами компании его удаляли. Предполагается, что соглашение также позволит снизить нагрузку на Роскомнадзор. 

«Тема безопасности детей в сети – это тренд. Компании срабатывают на опережение, предлагая отраслевое регулирование, опасаясь, что государство может выступить с более жестким регулированием этой темы», – подчеркнул один из подписантов хартии.

Рубрика: Общество

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