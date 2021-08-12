Вчера, в 23:39

Мать 9-летней студентки психфака МГУ пожаловалась, что год обучения стоит 391 тысячу

Депутат Госдумы предложил перевести девочку на бюджет, но не считает учебу в вузе для нее хорошей идеей

Фото: скриншот

Евгений Тепляков с дочерью

Наталья Теплякова, мать девятилетней девочки, которая в этом году поступила на факультет психологии Московского госуниверситет пожаловалась в интервью журналу «Телесемь», что за обучение дочери-вундеркинда им придется отдавать 391 050 рублей в год.

Наталья посетовала на то, что для многодетных семей не предусмотрено каких-либо льгот на обучение.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин призвал перевести девочку с договорной основы на бюджетную. При этом в разговоре с НСН Смолин отметил, что на месте отца студентки не стал бы отдавать ее в МГУ а позаботился бы о других траекториях развития ребенка.

Портал «Такие дела» писал, что отец девочки-вундеркина Евгений Тепляков написал заявление в полицию на главреда издания «Правмир» Анну Данилову. Ранее там вышел текст о семье, где воспитывают детей-вундеркиндов, который мог бы не понравится Теплякову.

Евгений Тепляков написал заявление на Данилову по той причине, что она огласила на личной странице в Facebook результаты ЕГЭ его дочери.

Ранее Sobesednik.ru писал об Ирине Поляковой, которая в начале 90-х в 13 лет поступила в МГУ.

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