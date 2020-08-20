Москвичка, поступившая в МГУ в 13 лет, рассказала, как скрывала возраст от студентов

На YouTube-канале документалистки Елены Погребижской вышло интервью с Ириной Поляковой, которая в 90-е годы прославилась как девочка, поступившая в 13 лет в МГУ.

Сейчас Ирине 40 лет и она признается, что статус вундеркинда никак положительно не повлиял на ее жизнь. Более того, она признается, что из-за амбиций родителей она потеряла необходимую для ее возраста социализацию. Одноклассники не признавали ее равной и не хотели с ней дружить.

Поступив на экономический факультет МГУ, девочка начала скрывать свой возраст от одногруппников.

«Я не хочу, чтобы на меня все ходили и смотрели как в зоопарке. В этом возрасте уже легче было выглядеть на 17, чем в 9 на 13: каблуки, макияж. Сколиозик я такой конкретный себе заработала, потому что лет с 13 я ходила только на 11-сантиметровых шпильках»

, – жалуется Ирина.

Узнали о возрасте Ирины в вузе только в середине второго курса, когда староста группы указал ей на «ошибку в дате рождения» в личном деле.

«Но уже было поздно, уже получилось влиться в коллектив, и мое отличие было в том, что, на взгляд моих одногруппников, у меня были странненькие родители. Они возили меня до дверей университета и обратно. Вся их история с тревожным неврозом продолжалась»

, – вспоминает девушка.

В заключении Ирина отмечает, что из ее истории не надо делать вывод, будто не надо вкладываться в развитие ребенка. Но вложения должны быть «горизонтальными» в отношении возраста. Вместо того, чтобы форсировать переходы в образовательных иерархиях, лучше способствовать развитию интересов ребенка в кружках, спортивных секциях и других инициативах.