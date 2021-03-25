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"Будет чувствовать себя странной, отверженной, непризнанной": что ждет в университете девочку-вундеркинда Алису Теплякову

Побывавшая на ее месте психолог Ирина Полякова рассказала, какие проблемы могут возникнуть у необычного ребенка

9-летняя Алиса Теплякова не поступила в МГУ на бюджет, но родители готовы оплачивать ее образование в МГУ на факультете психологии. Психолог Ирина Полякова рассказала, к чему это может привести.

Полякова в 5 лет прочитала 26 томов Жюля Верна, в 14 лет окончила школу и поступила на экономический факультет МГУ. Сейчас Ирина работает психологом, наладила личную жизнь, но ко всему этому ей пришлось придти. Как рассказала Ирина Sobesednik.ru. в детстве она пережила травму отвержения, а высокие интеллектуальные нагрузки в университете привели к неврому срыву, она лечилась в клинике неврозов.

-Эта история подняла во мне много воспоминаний, исходя из моих знаний и моего личного опыта, я категорически против перепрыгивания через классы, - говорит Полякова. - Папа говорит, что он сэкономил время девочке, но для чего? Школьный процесс охватывает всю жизнь ребенка, это не только получение набора знаний, это еще общение с одноклассниками, опыт дружбы, вражды, первой любви, и это невозможно потом нагнать. Мое впечатление — папа проводит социальный эксперимент, устроил фабрику вундеркиндов.

Полякова считает, что психология - не лучшее направление для девочки, это область знаний, для изучения которой требуется не только высокий интеллект, но и опредленная личностная зрелость, развитая эмоциональная сфера. У Алисы, по словам Поляковой, она развита меньше, чем у детей ее возраста, примерно на уровне ребенка 6 лет.

--Если девочка реально будет учиться со всеми, то она безусловно будет травмирована, - заявляет психолог. - Она не сможет наладить адекватное общение в коллективе, будет чувствовать себя странной, отверженной, непризнанной.

По словам Поляковой, не проработанная травма отвержения, полученная в детстве, чревата тем, что человек может занять позицию «я самодостаточный, мне никто не нужен, буду жить со своими книжками и родителями».

- И получаются такие истории, как у Перельмана. Одинокий, чудаковатый, неприкаянный, он в 55 лет живет со своей мамой, - отмечает Полякова.


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