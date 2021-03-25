В июле 2021 года умерло на 19% больше россиян, чем в июле 2020 года

Естественная убыль населения в России в период с января по июль 2021 года выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

За семь месяцев с начала 2021 года убыль населения составила 512,5 тысячи россиян. В 2020 году с января по июль этот показатель был равен 316,3 тысячи граждан РФ.