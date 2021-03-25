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В июле 2021 года умерло на 19% больше россиян, чем в июле 2020 года

Росстат опубликовал статистику по убыли населения в 2021 году

Фото: Global Look Press

Естественная убыль населения в России в период с января по июль 2021 года выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

За семь месяцев с начала 2021 года убыль населения составила 512,5 тысячи россиян. В 2020 году с января по июль этот показатель был равен 316,3 тысячи граждан РФ.

Умерли в России в июле 2021 года 215 265 человек, что на 18,6% больше, чем годом ранее, и на 15,9% больше, чем в предыдущий месяц.

В начале года население страны составляло 146,3 млн человек.

Теги: #демография

Рубрика: Общество

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