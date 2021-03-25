В Элисте лжемедик проник в дом под предлогом записи на вакцинацию. Он похитил 60 000 рублей и убил хозяина

В столице Калмыкии возбуждено два уголовных дела в отношении местного 56-летнего мужчины по статьям об убийстве и разбое, передает местное следственное управление СКР.

Утром 29 марта 2021 года злоумышленник, экипированный в медицинский комбинезон, маску, перчатки и защитные очки проводил обход домохозяйств, представляясь медработником. По его легенде, он проводил запись желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Вместе с собой у мужчины было огнестрельное оружие. В домохозяйство одной семейной пары ему удалось проникнуть. Женщину он связал, а в мужчины выстрелил трижды, отчего тот умер на месте.

Разбойник похитил из владения жертв 60 000 рублей и скрылся с места преступления.

Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него продолжаются следственные работы.