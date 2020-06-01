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Москвич пригрозил совершить теракт в поликлинике, если ему не дадут QR-код

Сообщение оказалось ложным, но срок ему грозит вполне реальный

Фото: АГН "Москва"

Москвич заявил, что взорвет поликлинику №103 (филиал поликлиники №109) на улице Грайвороновская на юго-востоке Москвы, если ему не предоставят QR-код о вакцинации. Прочитав это в интернете, главврач принял решение об эвакуации медучреждения, а правоохранительные органы позднее задержали потенциального террориста, передает РБК со ссылкой на источник в региональном ГУ МВД.

Угрозы взорвать поликлинику 39-летний житель столицы Алексей Хайретдинов разместил в социальной сети «ВКонтакте». В результате главный врач эвакуировал 60 пациентов и 35 сотрудников учреждения, однако прибывшие на место полицейские не обнаружили следов взрывчатых веществ. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении о теракте.

По какой причине мужчина не мог получить QR-код изначально, издание не сообщает, как и был ли он к тому моменту вакцинирован.

Отмечается, что нарушитель не состоял на контроле у правоохранительных органов или в психоневрологическом диспансере. Ранее он также не привлекался к уголовной или административной ответственности.

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