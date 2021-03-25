"Доверие к вакцине упало ещё больше": россияне высмеяли лотерею для привитых

В народе уже довольно давно гадают над тем, на какие ещё ухищрения власти пойдут для того, чтобы привлечь как можно большее количество граждан к участию в кампании по массовой иммунизации населения России.

Особенно остро этот вопрос обсуждался в период, когда властям пришлось немного ослабить хватку и отказаться от чрезмерного давления на граждан под угрозой протестного голосования в сентябре. Однако уверенность в том, что прежние методы будут заменены новыми, была, и это чутье не подвело.

Недавно стало известно, что среди вакцинированных россиян будут разыгрывать денежные призы в размере 100 000 рублей.

Российское правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди тех, кто привился от коронавирусной инфекции. Такие данные приводит пресс-служба Кабинета министров. Сообщается, что мероприятие будет проходить в период с 1 сентября по 1 декабря 2021 года, а принять участие в нем смогут все совершеннолетние граждане страны, которые имеют уникальный номер записи, внесённый в Единый реестр вакцинированных.

Оператором предстоящей лотереи выступит АО «Гознак», а следить за результатами розыгрышей россияне смогут на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Кроме того, сообщается, что информация о призе для победителей будет доступна в их личном кабинете на портале госуслуг.