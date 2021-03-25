"Доверие к вакцине упало ещё больше": россияне высмеяли лотерею для привитых
Люди интересуются, почему призовые столь малы, и предлагают государству поднять ставки хотя бы до миллиона
В народе уже довольно давно гадают над тем, на какие ещё ухищрения власти пойдут для того, чтобы привлечь как можно большее количество граждан к участию в кампании по массовой иммунизации населения России.
Особенно остро этот вопрос обсуждался в период, когда властям пришлось немного ослабить хватку и отказаться от чрезмерного давления на граждан под угрозой протестного голосования в сентябре. Однако уверенность в том, что прежние методы будут заменены новыми, была, и это чутье не подвело.
Недавно стало известно, что среди вакцинированных россиян будут разыгрывать денежные призы в размере 100 000 рублей.
Российское правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди тех, кто привился от коронавирусной инфекции. Такие данные приводит пресс-служба Кабинета министров. Сообщается, что мероприятие будет проходить в период с 1 сентября по 1 декабря 2021 года, а принять участие в нем смогут все совершеннолетние граждане страны, которые имеют уникальный номер записи, внесённый в Единый реестр вакцинированных.
Оператором предстоящей лотереи выступит АО «Гознак», а следить за результатами розыгрышей россияне смогут на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Кроме того, сообщается, что информация о призе для победителей будет доступна в их личном кабинете на портале госуслуг.
Принципы проведения лотереи довольно просты: из перечня всех участников розыгрыша компьютер методом подборки случайных числе дважды определить по 1000 человек, которые и получат выплаты в размере 100 000 рублей.
Получить выигрыш тоже довольно просто. Достаточно указать номер банковской карты в системе «МИР», а после подтверждения соответствующих реквизитов платёж поступит на счёт победителя. При этом деньги переведут не сразу – они будут выплачиваться в течение шести месяцев с момента проведения розыгрыша.
Разумеется, эта «привлекательная» инициатива сразу же получила массу ярких и эмоциональных отзывов от предполагаемых участников будущей лотерей. В социальных сетях россияне откровенно высмеивают инициативу правительства, интересуются, почему такие маленькие призовые, и предлагают государству поднять ставки хотя бы до миллиона. При этом основной тон комментариев свидетельствует о том, что после таких мер доверие к вакцинам снижается ещё больше.
«Ой, всё. Наши чиновники любое хорошее дело превратят в клоунаду».
«Как низко можно опуститься, ниже плинтуса. Аж противно. Лучше помогли бы онкобольным, страдающим от боли детям».
«Не знают уже как вывернуться, лишь бы план выполнить».
«И победителем окажется Путин и остальные чиновники».
«Чем больше таких розыгрышей, тем сильнее отпугивают народ от вакцинации. Идиотизм, как всегда».
«Чем дальше, тем смешнее, доверие к вакцине упало ещё больше».
«В азартные игры не играю, особенно с государством», – пишут россияне в социальных сетях.
Теги: #Коронавирус, #вакцинация
Рубрика: Общество