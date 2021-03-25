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В России разыграют призы по ₽100 тыс. среди вакцинированных

Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных реестра

Фото: Global Look Press

В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства.

Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. 

В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет, он будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в СМИ.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, Правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отмечается, за период лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее. Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов. Получить деньги можно будет только на карту банковской системы «Мир». После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.

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