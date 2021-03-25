Таганский суд оштрафовал Google а 14 миллионов рублей

Во вторник Таганский районный суд назначил штрафы по шести протоколам о неудалении запрещенного контента в отношении компании Google, передает «Интерфакс».

По шести протоколам были назначены штрафы в размере от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов рублей. В совокупности речь идет о сумме 14 миллионов рублей.

Надзорные ведомства и ранее обвиняли Google в недостаточной фильтрации поисковых выдач. Так, в мае Роскомнадзор отмечал, что сервис не удаляет примерно 20-30% незаконного контента.