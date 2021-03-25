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Google перестанет удалять запрещенный контент, если суд удовлетворит иск "Царьграда"

Google предлагает сделку: он продолжит блокировать каналы "Царьграда", но будет исполнять закон о запрещенной информации

Фото: Global Look Press

Американской компании Google грозит огромный штраф и существенные риски ее работы в России, если телеканал «Царьград» выиграет у них иск по требованию о восстановлении своего YouTube-канала. Google при этом пригрозил, что перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент. Об этом пишет Forbes.

Как заявили в компании, такие негативные последствия для Google влекут и «явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом». Он предупреждает, что в случае проигрыша в суде, начнет игнорировать требования 149-ФЗ РФ, а иными словами, перестанет удалять из поисковой выдачи те страницы и данные, которые были заблокированы российскими органами власти в установленном порядке. 

Как отмечается, только во втором полугодие 2020 года Google исключил из поисковой выдачи контент по запросу Роскомнадзора в отношении 250 000 интернет-страниц и не проиндексировал в поисковой выдаче 167 000 страниц на основании 149-ФЗ. 

По словам представителя «Царьграда» Дмитрия Магони, Google предлагает российскому суду сделку, согласно которой, он продолжит блокировать каналы «Царьграда», но при этом будет исполнять требования 149-ФЗ. Он также добавил, что они пытались решить вопросы мирно, но Google несколько месяцев «потратил на бесплодные попытки оформить какие-то документы» вместо того, чтобы обсуждать мирное урегулирование спора.

Как заявили представители Google в суде, аккаунт «Царьграда» уничтожен и решение суда о восстановлении доступа к его контенту невозможно исполнить. 

Google заблокировал аккаунт «Царьграда» в июле 2020 года из-за того, что его основатель Константин Малофеев находится в санкционных списках США. Суд обязал Google восстановить страницу, а в противном случае оплатить неустойку в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения, при этом, каждую неделю сумма ежедневной неустойки должна увеличиваться в два раза. В мае Google оспорил требование суда восстановить аккаунт «Царьграда» на YouTube в апелляционной инстанции.

Теги: #google

Рубрика: Общество

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