Google и TikTok оштрафовали на общую сумму 5 млн рублей за неудаление контента

В Москве Таганский районный суд вновь приговорил TikTok к штрафу. На этот раз соцсеть оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за неудаление контента с призывами к участию в несогласованных акциях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Ранее соцсеть уже была приговорена к штрафу в размере 2,6 миллиона рублей.

Также в Москве суд признал компанию Google виновной в недостаточной фильтрации поисковой выдачи в России. Штраф по этому нарушению назначен в размере 3,5 миллиона рублей.

В Роскомнадзоре обвинили сервис в том, что в поисковой выдаче он не удаляет от 20% до 30% опасного контента

Также сегодня за неудаление контента оштрафаовали микроблог Twitter на 9,5 миллиона рублей.