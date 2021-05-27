Twitter оштрафовали на 9,5 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Социальную сеть Twitter снова оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент. Мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф в размере 9,5 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

По итогам рассмотрения третьего протокола Twitter был оштрафовали еще на 2,5 млн рублей. Общий штраф по всем трем протоколам составляет 9,5 млн.

Ранее ТАСС сообщало, что компания Twitter Inc. была признана судом Таганского района виновной в двух административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Соцсети было назначено наказание в виде административного штрафа, трех миллионов рублей по одному протоколу и четырех миллионов по второму.

По заявлению главы Роскомнадзора Андрея Липова, ведомство дало время до июня, чтобы Twitter удалил оставшиеся 9% запрещенной информации. «Мы планируем выйти с ними на связь в первой декаде июня и послушаем, что они сделали для того, чтобы до конца убрать всю запрещенную информацию», — заявил глава ведомства. Ранее Twitter отчитался об удалении 91% запрещенной информации.

В апреле Twitter был признан виновным в нарушении российского законодательства о порядке ограничения доступа к запрещенной информации. Таганский районный суд Москвы вынес сразу три решения по трем делам против соцсети. В итоге размер штрафа составил 8,9 миллиона рублей.