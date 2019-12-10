Кто родился 18 августа? Борис Крюк, Эдвард Нортон, Сергей Тихановский

17 августа исполняется 55 лет второму ведущему культовой программы "Что? Где? Когда?" Борису Крюку. Прочитайте о том, когда и как Владимир Ворошилов впервые назвал имя своего преемника.

Сегодня исполняется 52 года американскому актеру Эдварду Нортону. Самыми его знаменитыми работами стали роли в фильмах "Американская история Икс", "Бойцовский клуб" и "Бёрдмен". Поздравьте его лично на официальной странице в Instagram.