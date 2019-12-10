Кто родился 18 августа? Борис Крюк, Эдвард Нортон, Сергей Тихановский
Именинники дня
17 августа исполняется 55 лет второму ведущему культовой программы "Что? Где? Когда?" Борису Крюку. Прочитайте о том, когда и как Владимир Ворошилов впервые назвал имя своего преемника.
Сегодня исполняется 52 года американскому актеру Эдварду Нортону. Самыми его знаменитыми работами стали роли в фильмах "Американская история Икс", "Бойцовский клуб" и "Бёрдмен". Поздравьте его лично на официальной странице в Instagram.
Не сможет как следует отпраздновать сегодня свой 43-й День Рождения белорусский политик Сергей Тихановский. Уже более года он находится в минском СИЗО. Вот что рассказала Sobesednik.ru его жена - Светлана Тихановская, которая ждет возвращения Сергея на свободу.
Теги: #день рождения, #юбилей, #политика, #Кино, #телевидение
Рубрика: Общество