"Срочно закрывать сообщение с США": россияне встревожились из-за нового смертельного штамма "йота"
Специалисты нью-йоркского департамента общественного здравоохранения озвучили пугающую информацию
Пандемия, начавшаяся более полутора лет тому назад, фактически вывернула глобальный мир наизнанку, вынудив огромное количество стран, вне зависимости от уровня их развития, жить по принципиально новым правилам. Средства индивидуальной защиты в общественных местах, скрининг, локдауны и прочие локальные ограничения – это и многое другое стало не просто привычным, но еще и каждый раз дорабатывается, чтобы соответствовать угрозе.
И если год тому назад с появлением первых сообщений и разработках вакцин от коронавируса человечество надеялось, что справиться с угрозой все-таки удастся, то сегодня от этих надежд почти не осталось следа. Все дело в способности вируса быстро мутировать, формируя при этом значительно более заразные и опасные для здоровья и жизни штаммы. Не успели отшуметь разговоры о британском и калифорнийском штаммах, как на горизонте появился индийский штамм «дельта», а теперь ученые сообщают о появлении нового, еще более опасного варианта коронавируса, который повышает летальность почти в два раза.
Речь о штамме «йота», который впервые был выявлен в Нью-Йорке и способен повысить смертность среди пожилых пациентов на 62-82%. К такому выводу пришли специалисты нью-йоркского департамента общественного здравоохранения и ученые из Колумбийского университета.
Согласно результатам проведенного ими исследования, йота-вариант увеличивает смертность у пациентов в возрастной группе 45-64 лет на 46%, но еще больше бьет по возрастным группам 65-74 и 75 и более лет, повышая смертность среди пациентов из них на 82% и 62% соответственно.
Кроме всего прочего, согласно оценкам специалистов, скорость передачи этого штамма на 15-25% выше, чем в случае с циркулировавшими ранее вариантами COVID-19. А сам он при этом способен преодолеть естественный иммунитет переболевших людей в 10% случаев.
Примечательно, что российское общество отреагировало на эти новости с традиционным для себя нескрываемым раздражением. Одни требуют закрыть границы и прежде всего прекратить сообщение с Соединенными Штатами, другие призывают всех вакцинироваться, чтобы хотя бы легче перенести заболевание, третьи – продолжают озвучивать набирающую популярность версию об искусственном происхождении коронавируса и постоянном обновлении его номенклатуры.
«Там целый дизайнерский отдел эти штаммы выдумывает?»;
«Какая там следующая буква в латинском алфавите?»;
«Возьмите уже очередную букву, скажите смертность от неё 100%, и наконец угомонитесь»;
«Альфа, бета, дельта, лямбда... я понял! Вирус кончится тогда, когда у людей кончатся буквы греческого алфавита»;
«Надо срочно закрывать сообщение с США. Пусть сидят на самоизоляции»;
«Ну, вот ещё один штамм. Пока не поздно и этот американский штамм не пришел в Россию, запретите вылеты в Америку»;
«Если новый штамм вируса выявлен, это значит, что он уже стал доминирующим», – пишут пользователи социальных сетей.
Теги: #Коронавирус, #США
Рубрика: Общество