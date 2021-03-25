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"Модель защиты не работает": политолог встревожился из-за нового предупреждения ВОЗ

Одним из главных факторов возросшего риска новой волны пандемии названо активное распространение "индийского штамма"

Фото: скриншот Youtube

Марат Баширов

Глобальный мир на данный момент находится на начальном этапе очередной волны пандемии коронавируса. С таким заявлением накануне выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Мы сейчас находимся на раннем этапе третьей волны пандемии», – заявил глава ВОЗ во время выступления на заседании комитета Организации по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось в Женеве. При этом Гебрейесус обратил внимание на то, что на минувшей неделе во всем мире был зафиксирован рост заболеваемости и смертности от COVID-19. В то же время заметно повысилось и количество летальных исходов, несмотря на то что в течение прежних десяти недель фиксировалось снижение этого показателя.

Одним из ключевых факторов возросшего риска новой волны пандемии глава ВОЗ считает активное распространение варианта «дельта», или так называемого «индийского штамма». 

«Все это подогревается заметно возросшими социальными контактами и усилившейся мобильностью, проблема еще и в непоследовательном применении проверенных мер в сфере здравоохранения», – добавил он. По словам Гебрейесуса, на данный момент штамм «дельта» выявлен уже в 111 странах мира, из-за чего в Организации ожидают, что этот вариант в скором времени станет доминирующим во всем мире, если уже не стал.

Разумеется, слова Тедроса Гебрейесуса звучат тревожно, и особенно эта тревога усиливается в обществе из-за того, что во всех странах мира проводятся довольно «агрессивные» кампании по массовой вакцинации населения от коронавируса. Причем в рамках пропаганды вакцины официальные власти продолжают подчеркивать, что только прививка является сегодня единственной возможностью избежать неблагоприятных последствий и ухудшения ситуации. Однако даже на фоне отчетов, согласно которым в разных странах успели привиться до 50-60% граждан, в ВОЗ заявляют о начале третьей волны.

На эту ситуацию весьма эмоционально отреагировал российский политолог Марат Баширов, резонно задавшийся целым рядом неудобных вопросов для медицинских чиновников из ВОЗ и смежных организаций.

«Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил ВОЗ. То есть модель защиты не работает? Теперь, значит, новая волна. А какой штамм? Или какие штаммы? И какие вакцины при этом будут валидны?» – удивляется эксперт в посте, размещенном в его авторском Telegram-канале.

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