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Алексей Венедиктов: Необходимо готовиться к следующей волне коронавируса, а не к нынешней

Ситуация с Covid-19 в России и других странах снова приобретает угрожающие масштабы из-за штамма "дельта"

Фото: Александр Поляков/Global Look Press

Несерьёзное и в какой-то степени даже скептическое отношение российского общества к пандемии и повышению статистики заболеваемости и смертности, как известно, имеет вполне объяснимые причины. Россияне, из числа тех, кто в последнее время все яростней отрицает опасность коронавируса, просто устали от не совсем последовательных решений властей, направленных на борьбу с распространением заболевания.

Между тем, ситуация с Covid-19 в России и других странах снова приобретает угрожающие масштабы, и в большей степени в этом виноват так называемый индийский штамм «дельта», в появление которого не верит целая категория людей. Но в действительности столь поверхностное отношение к угрозе может обернуться ещё большими проблемами.

Об этом не так давно рассказал известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отметив, что специалисты уже фиксируют появление штамма «эпсилон» (впервые появился в США и называется калифорнийским – Прим. Sobesednik.ru) и даже готовятся к скорому появлению штамма «лямбда».

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– Вчера во Франции прошло заседание медицинского совета при президенте Республики. Они уже начинают говорить о том, что индийский штамм «дельта» активно вытесняет предыдущие штаммы вируса, а потому необходимо предпринимать новые меры, – заявил Венедиктов в эфире «Эха».

Мы сейчас видим целые волны агрессивных атак со стороны коронавируса. И мы в этом смысле не стали исключением. В Москве, как утверждают власти, уже более 90% случаев приходятся как раз на штамм «дельта», который полностью вытеснил считавшийся агрессивным британским штамм. «Эпсилон» похож на «дельту» – уже появился и такой штамм. Более того, учёные готовятся к появлению «Лямбды».

То есть, необходимо активно готовиться к следующей волне коронавируса, а не к нынешней.

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