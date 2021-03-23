Алексей Венедиктов: Необходимо готовиться к следующей волне коронавируса, а не к нынешней

Несерьёзное и в какой-то степени даже скептическое отношение российского общества к пандемии и повышению статистики заболеваемости и смертности, как известно, имеет вполне объяснимые причины. Россияне, из числа тех, кто в последнее время все яростней отрицает опасность коронавируса, просто устали от не совсем последовательных решений властей, направленных на борьбу с распространением заболевания.

Между тем, ситуация с Covid-19 в России и других странах снова приобретает угрожающие масштабы, и в большей степени в этом виноват так называемый индийский штамм «дельта», в появление которого не верит целая категория людей. Но в действительности столь поверхностное отношение к угрозе может обернуться ещё большими проблемами.

Об этом не так давно рассказал известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отметив, что специалисты уже фиксируют появление штамма «эпсилон» (впервые появился в США и называется калифорнийским – Прим. Sobesednik.ru) и даже готовятся к скорому появлению штамма «лямбда».